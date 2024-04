BBB 24: Fora da casa, MC Bin Laden abre o jogo sobre mágoa de Davi

Em entrevista à CARAS Brasil, MC Bin Laden fez balanço do BBB 24 e revelou ansiedade para reencontrar antigos colegas de confinamento

MC Bin Laden (30) garante que chegará na final do BBB 24 sem mágoas dos antigos colegas de confinamento. Focado na carreira artística e celebrando o momento de sucesso, o artista garante que está feliz e ansioso para a festa de encerramento do reality show. Em entrevista à CARAS Brasil, o funkeiro comentou sobre os rumos do jogo e o favoritismo de Davi (21), o qual ele avalia ser merecedor de sua vaga na final.

"Desde que eu saí da casa eu não parei e não tive tempo de assistir ao programa, eu acompanho aos poucos pela internet, mas bem pouco mesmo. Porque tem bastante coisa para a gente cumprir da agenda, é a rotina com shows, estúdio. Também já gravei algumas coisas, então não sei o que tá acontecendo direito", confessa.

Questionado sobre a presença de Davi na final do programa, Bin garante que não vê problemas e demonstra maturidade quanto à conquista do baiano. Para o artista, o brother merece estar no pódio final por conta de seu esforço desde os primeiros dias do jogo. Além disso, ele acredita que o motorista deve levar a bolada milionária.

"Mais do que justo o Davi ser finalista, porque das pessoas que estão ali, o cara sempre se dispôs a jogar, a fazer movimentações e etc. Desde o primeiro dia, desde a primeira semana ele se preocupou com o jogo, então só credibiliza aquilo que ele foi fazer em casa. Não desmerecendo os outros, mas acho que é mérito dele, então tá tudo certo", reage ele, que completa: "está bem nítido quem é o vencedor".

Em meio aos preparativos da final e boatos envolvendo os convidados da atração, Bin acredita que o momento será de confraternização. "Acho que vai ser até bom, por tudo o que a gente viveu e passou dentro da casa, espero que todos possam aproveitar bastante", avalia, que tem visto como uma oportunidade o encontro. "Já encontrei uma galera, mas não encontrei todo mundo. Então para mim vai ser tranquilo esse momento que vai todo mundo se trombar, acho que que tá todo mundo na vibe de se curtir e manter a paz", finaliza.