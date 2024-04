Yasmin Brunet sobre inseguranças: 'Sempre foi normal os outros me julgarem'

Em entrevista à Revista CARAS, a modelo Yasmin Brunet reflete sobre suas inseguranças e compartilha seus próximos projetos na carreira

Mesmo Yasmin Brunet (35) já sendo bastante conhecida por grande parte do público, ela se tornou ainda mais notória após sua participação no BBB 24. O público foi capaz de conhecer seu lado além da figura pública, mas também pessoal, onde ela se mostrou uma jovem que tem amor pela vida, sonhos, qualidades, medos, traumas, enfim, uma pessoa comum. Em entrevista à Revista CARAS, a modelo desabafa sobre suas inseguranças: "Sempre foi normal os outros me julgarem".

Durante sua participação no jogo, Yasmin teve seu corpo criticado por outros participantes, eles fizeram comentários sobre a aparência e peso da empresária. Ela relembra que sua insegurança, com relação ao corpo, se deve muito por conta de sua profissão.

"Como modelo, fui morar em Nova York muito nova. Aprendi cedo que meu valor estava na minha aparência e que eu precisava me comparar com outras mulheres constantemente. Ou estava muito magra ou muito gorda. E nós estávamos sempre competindo umas com as outras pelo trabalho. Criei meu senso de amor-próprio dependendo do que os outros pensavam de mim", declara.

Yasmin comenta que, apesar dos traumas, o tempo foi um grande aliado para ela começar a se ver com mais amor e carinho, se importando cada vez menos com o julgamento de outras pessoas e focando na sua própria percepção.

"Eu nunca aprendi a me amar baseada no que eu penso. E isso é o que estou aprendendo agora e ainda não faz sentido! Para mim, sempre foi normal os outros me julgarem. Minhas inseguranças eram pautadas nisso".

"Agora, beirando os 36, consigo me ver de outra forma e entender que, independentemente do que os outros pensam, importa o que eu penso de mim. É uma experiência muito nova. Sei que as pessoas, com as mídias sociais especialmente, passam por isso também. A gente depende da validação dos outros", complementa.

PADRÕES DE BELEZA

Durante a conversa, Yasmin declarou que acha ridícula essa cobrança por uma beleza perfeita:"Cada ser humano é único e existe beleza em todos os corpos. Só por estar dentro de um padrão imposto não quer dizer que você se sente bem com isso. Existe muita distorção de imagem. Eu sempre tive questões com meu corpo, desde os 12 anos de idade", confessa.

Yasmin já declarou que lidou com distúrbios alimentares durante boa parte de sua vida. Ela comenta que acha importante utilizar de sua notoriedade e relevância para falar sobre o assunto: "Falar sobre isso é de extrema importância porque o nosso corpo é nossa casa. Se a gente não amar nosso corpo, a vida vira um inferno".

"Um distúrbio alimentar nunca vem sozinho. Vem acompanhado de depressão, ansiedade, pânico. É uma luta para vida toda. Quero ajudar as pessoas que também tenham distúrbios a se verem de uma forma mais amorosa, carinhosa, mas eu preciso aprender a fazer isso comigo primeiro", avalia.

VIDA APÓS O BBB 24

Por fim, Yasmin comenta sobre seus próximos projetos agora que encerrou sua trajetória no BBB 24. Ela declara que ainda está organizando sua agenda, mas espera compartilhar em breve com mais detalhes.

"Eu tenho minha marca de beleza e, agora, vou para outro ramo, só que dentro de mim mesma, como minha marca. Só posso dizer isso! Tenho outros lançamentos vindo por aí, produtos maravilhosos, desse lado do empreendedorismo. Ainda não sei de nada sobre os rumores de algo para a televisão, mas eu ficaria muito feliz com um possível convite. Eu aceitaria em um segundo!", finaliza.