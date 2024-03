Não foi ela? Yasmin Brunet fica surpresa com unfollow em Rodriguinho

Após notarem unfollow da modelo em Rodriguinho na rede social, Yasmin Brunet fica surpresa ao ser questionada sobre ação desconhecida

Nos últimos dias, logo ao sair do BBB 24, a conta de Yasmin Brunet parou de seguir o cantor Rodriguinho por conta dos comentários dele sobre a aparência da modelo em uma conversa polêmica com outros brothers dentro da casa.

Após ele negar diversas vezes que participou do momento ou se lembrar de algo, a herdeira de Luiza Brunet conseguiu realmente saber da verdade ao sair do reality show e ver os vídeos da reunião no Quarto do Líder. O unfollow então foi visto como uma reação dela à descoberta, contudo, parece que não foi ela quem o fez.

Em sua participação do MesaCast, a ex-Camarote se mostrou surpresa ao ser questionada de ter parado de seguidor Rodriguinho na rede social. "Eu tava seguindo? Eu nem sei se tava seguindo ele... Não...", negou ela sobre ter sido a pessoa quem fez a ação.

Ao sair do BBB 24, Yasmin ainda participou de outro programa do Multishow com Ana Clara e foi surpreendida com um presente especial: uma sanduicheira. A modelo foi ensinada a usar o objeto após virar meme ao utilizar o utensílio de maneira equivocada.

Também durante sua participação no programa de Ana Clara, a ex-Camarote não disfarçou ao ver a festa da lider Beatriz. A eliminada então soltou uma reação de alívio ao não precisar participar de mais um evento do programa.

É bom lembrar que ao saber que foi a escolhida pelo público para deixar o programa, a herdeira de Luiza Brunet também demonstrou alívio. No Mais Você, a apresentadora Ana Maria Braga se mostrou intrigada com a reação da famosa e a questionou sobre a atitude não muito comum.

