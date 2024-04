Ex-BBB Davi ganha recado especial de seu ídolo, Nadson O Ferinha: 'Sucesso'

Fã de Nadson O Ferinha, Davi, do BBB 24, conheceu o cantor pessoalmente no 'Domingão' e ganhou uma mensagem especial do ídolo

Davi Brito, vencedor do BBB 24, tem realizado cada vez mais seus sonhos desde que saiu do reality show da TV Globo. Na tarde desta sexta-feira, 26, o jovem foi surpreendido com uma mensagem especial do cantor Nadson O Ferinha, um de seus grandes ídolos.

Dentro do confinamento, Davi relatou por diversas vezes que era muito fã do artista de arrocha e sempre se jogava na dança quando a produção do programa colocava alguma música do famoso para tocar, independente da situação. Nesta semana, o ex-BBB participou das gravações do 'Domingão com Huck' e finalmente teve a chance de conhecer o cantor.

O programa na íntegra será exibido na grade da emissora apenas no próximo domingo, 28, mas Nadson deixou um breve spoiler do que está por vir. Em seu Instagram oficial, ele publicou algumas fotos ao lado de Davi no palco da atração e fez questão de desejar muito sucesso ao novo milionário.

"E o tão esperado encontro veio aí, fiz uma surpresa massa pro Davi no palco do Domingão e foi massa demais. Depois de tantos meses querendo ouvir 'Cadê seu namorado moça', ele ouviu pessoalmente e ainda arrochou junto", iniciou Nadson Ferinha na legenda da postagem.

E completou: "Meu parceiro, desejo muito sucesso na sua caminhada e que você realize todos os sonhos que você deseja! Vocês poderão assistir nesse final de semana, dia 28, como foi o nosso encontro!". Nas imagens compartilhadas, é possível perceber a felicidade de Davi ao encontrar o artista pessoalmente.

Mais cedo, o campeão do BBB 24 apareceu nas redes sociais animado e deixou uma nova reflexão ao público: "Gente, a palavra do dia hoje é: 'Mil cairão ao teu lado, dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido'. Bota o capacete que lá vem chuva de brita", declarou Davi Brito.

Ex de Davi, Mani Reggo reaparece em vídeo

A empreendedora Mani Reggo, que é a ex-namorada de Davi Brito, campeão do BBB 24, voltou às redes sociais após um período afastada. Nesta sexta-feira, 26, ela fez uma live com sua irmã para agradecer pelo carinho do público e dizer que vai retomar sua presença online em breve.

"Estou passando aqui para agradecer a vocês o carinho e as orações. Informar que estou bem e vem novidade aí pela frente. Obrigada de coração a todos vocês que me conheceram durante esses 100 dias. Obrigada pelo carinho de verdade. É por vocês que estamos aqui”, disse ela, que ainda desabafou: "Acreditamos na verdade, em Deus, na força que a mulher preta tem. A verdade vai permanecer sempre. Foi muito difícil desde o começo, tudo foi muito difícil. Mas eu confio em Deus, acredito que tem um Deus que nos protege e a verdade sempre vai prevalecer”. Confira detalhes!