BBB 24: Ídolo de Davi, Nadson O Ferinha celebra sucesso do brother: 'Campeão'

O cantor Nadson O Ferinha, de quem Davi já revelou ser fã, declarou grande torcida para que o brother seja o campeão do BBB 24

Confinado no BBB 24 há cerca de dois meses, o participante Davi nem imagina, mas já possui uma grande torcida do público fora do reality show da Globo. Além dos fãs e da família, o brother também ganhou a admiração do cantor Nadson O Ferinha, seu grande ídolo na música.

Dentro do programa, Davi já falou diversas vezes o quanto é fã do artista. Na última quarta-feira, 6, inclusive, ele se jogou na dança com Alane ao acordar com a música 'Na Ponta do Pé', tocada pela produção.

Em um vídeo exclusivo enviado ao Portal LeoDias, Nadson revelou que está torcendo para o motorista de aplicativo sair vencedor da competição. "É um prazer, uma satisfação enorme ver um baiano arretado como Davi apresentando minhas músicas em rede nacional", iniciou ele.

"Eu estou muito feliz com isso, com toda a repercussão, não só com as músicas, mas também com toda a história que ele está construindo dentro do reality, dentro do programa, é o campeão, estou torcendo para que isso aconteça, vai acontecer se Deus quiser, isso mostra a força da Bahia", completou o cantor ao veículo mencionado.

Recentemente, Mani Reggo, namorada de Davi, explicou que apesar do jovem não conhecer a fundo o mundo dos famosos, é apaixonado por música e se interessa por artistas como Nadson, o Ferinha, Pablo e Silvano Sales. "Ele gosta muito de cantar e dançar. No Uber, em casa, na barraca ou no lazer, ele ouve música, canta e dança", contou ela.

Ainda na última quarta-feira, 6, Davi comentou sobre seu grande sonho: se formar em medicina. Em conversa com Isabelle, sua melhor amiga dentro do BBB 24, o brother desabafou: "É difícil você ver uma pessoa negra ser médico. É difícil você ver um negro ser médico hoje, é difícil. Você vai ver negro sendo médico, sim, mas é raro. É muito raro".

"E isso pra mim vai ser um orgulho muito grande, entendeu? Vou falar assim: 'eu sou preto e sou médico'. Consegui, tenho minha vida hoje estabilizada, tenho minha família, minha filha, minha irmã, tenho tudo organizado", continuou Davi, que ganhou uma bolsa integral de estudos em uma dinâmica do reality show.

"Eu quero ter esse orgulho e quero que minha mãe me veja um dia assim, vestido com um jaleco, eu vou chegar pra ela e vou falar: 'Minha mãe, hoje sou médico', isso vai ser a coisa que vai marcar a história da minha vida'", concluiu o motorista.

Davi cai no choro ao agradecer apoio de Isabelle

Durante a festa do BBB 24, da Globo, realizada na madrugada desta quinta-feira, 7, Davi e Isabelle tiveram uma conversa sincera sobre a relação entre os dois dentro do confinamento. Emocionado ao falar da amizade com a sister, o motorista de aplicativo aproveitou o momento para agradecê-la por nunca o ter abandonado.

Ao longo do bate-papo, Davi ressaltou o carinho que sente por Isabelle ao fazer uma bela declaração. "Eu quero falar que o que eu sinto por você é muito grande. Às vezes quero deixar o coração falar, outras vezes minha razão me prende. Tenho razão, pensamento", iniciou ele.

E continuou: "Mas te admiro muito, olho para você e me sinto feliz... Quando você canta comigo, os momentos que a gente passa aqui na casa. Eu te respeito muito mesmo. Eu vejo que você fala as coisas para meu bem, me chama atenção e tal. Isso para mim é muito bom". Na sequência, Davi reforçou que enxerga a relação entre os dois como irmandade. Confira!