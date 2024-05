Davi revela planos com prêmio do BBB 24: "Momento de viver"

Durante participação no 'PodPah', Davi detalhou o que pretende fazer com o prêmio conquistado no BBB 24: "Porsche, jet ski, Paris"

Campeão do BBB 24, Davi Brito compartilhou seus planos para utilizar o prêmio do reality show. O baiano faturou um total de R$ 3,33 milhões no programa, incluindo o prêmio final e os acumulados durante as provas. Entre seus objetivos, ele pretende comprar um Porsche, carro de luxo que ultrapassa o valor de R$ 1,5 milhão.

"Tenho vontade de ter aqueles carrinhos bons, aqueles Porsches, para dar aquele rolé", compartilhou em participação ao Podpah na última sexta-feira, 3. "Quero ir em Paris, jogar aquele velho pôquer. Botar aquele smoking. Levar uma 'nega' para comer lá em cima na Torre Eiffel, jantar romântico. Tenho vontade de conhecer muitos países. É um momento de viver. Ir para Maldivas. Vou comprar meu jet ski, porque eu gosto de pescar", listou o novo milionário.

Ainda durante a entrevista, Davi desabafou sobre terem desacreditado de seu merecimento. "As pessoas veem um negão desse aqui chegando no topo: 'porque é preto, tem que vender água'. Não existe isso não, parceiro. O preto não pode subir mais não? Tem que ser um garçom? O preto não pode mais comprar um uísque? Eu sou essa pessoa que pode chegar no topo. Isso é racismo. É porque eu sou negão. 'Davi não merece chegar lá'. Mereço, sim e estou vivendo".

Ele ainda compartilhou que irá cumprir a promessa de usar R$ 100 mil do dinheiro que ganhou no programa para comprar cestas básicas e distribuir em Cajazeiras, comunidade em Salvador, Bahia, onde nasceu e foi criado. Além disso, disse que pretende ajudar a família e ingressar na faculdade de Medicina.

Davi acumula comentários ao posar ao lado de carrão milionário

Na noite do último domingo, 5, Davi causou ao compartilhar um novo clique em suas redes sociais. Desde que se consagrou como o campeão do Big Brother Brasil 24, o ex-motorista de aplicativo se tornou milionário. Agora, ele chamou bastante atenção ao posar ao lado de um carrão luxuoso com uma reflexão sobre a realização de seus sonhos.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, Davi apareceu sorridente posando em frente a um carro de luxo em uma garagem. Sem revelar se é o novo proprietário do veículo, o campeão refletiu sobre conquistas: “Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano”, iniciou.

“Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade”, o ex-motorista de aplicativo completou a reflexão. No entanto, Davi começou a receber críticas. Entre os comentários, ele foi detonado pela maneira como estava gastando sua fortuna e até sua irmã, RaquelBrito, apareceu para defendê-lo. Confira os detalhes!