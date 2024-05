Davi acumula comentários ao posar ao lado de carrão milionário: ‘Não pode?’

Campeão do BBB 24, Davi divide opiniões nas redes sociais após compartilhar novo clique ao lado de carrão luxuoso e família justifica

Na noite do último domingo, 5, Davi causou ao compartilhar um novo clique em suas redes sociais. Desde que se consagrou como o campeão do Big Brother Brasil 24, o ex-motorista de aplicativo se tornou milionário. Agora, ele chamou bastante atenção ao posar ao lado de um carrão luxuoso com uma reflexão sobre a realização de seus sonhos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Davi apareceu sorridente posando em frente a um carro de luxo em uma garagem. Sem revelar se é o novo proprietário do veículo, o campeão refletiu sobre conquistas: “Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano”, iniciou.

“Sempre que alguém descobre esse poder, algo antes considerado impossível, se torna realidade”, o ex-motorista de aplicativo completou a reflexão. No entanto, Davi começou a receber críticas. Entre os comentários, ele foi detonado pela maneira como estava gastando sua fortuna e até sua irmã, Raquel Brito, apareceu para defendê-lo.

“Vai ficar sem dinheiro em pouquíssimo tempo desse jeito. Alguém ajuda ele. Está deslumbrado e perdido”, disparou uma seguidora. “Investe esse dinheiro não, para ver se não fica sem”, aconselhou outro. “Se arrependimento matasse, eu estaria morta de ter votado nesse deslumbrado que já já vai está duro!”, comentou mais uma.

Raquel perdeu a paciência e saiu em defesa do irmão ao justificar que o carro não pertencia a ele: “Quer dizer que não pode mais tirar foto com uma carrão que a gente vê na rua?”, ela disparou. Na sequência, outros admiradores também saíram em defesa do futuro médico: “Um preto ter vencido tem incomodado tanta gente, né?”, uma seguidora comentou.

Vale mencionar que apesar de não ter comprado o carrão, Davi já mudou de casa e está morando em uma mansão. De acordo com a coluna Sabendo Com Vini, do Portal Massa!, o aluguel do imóvel custa R$ 35 mil por mês, sendo R$ 1.170 por dia. A propriedade costuma ser alugada por temporada, sendo que o período de sexta a domingo custa R$ 3 mil.

Davi só poderá usar bolsa da faculdade com uma condição:

O campeão do BBB 24 Davi entrou com um sonho no reality show de ser médico. Durante sua passagem pelo reality show, ironicamente, ele conseguiu a bolsa do curso de Medicina graças a uma dinâmica ao lado de sua rival no jogo, a cantora Wanessa Camargo, que foi expulsa após ele se sentir agredido por ela.

Apesar de toda a situação vivida dentro da casa, agora, o sonho dele poderá ser realizado, mas, somente se ele cumprir um requisito exigido pela faculdade que deu o curso. Segundo o site da Contigo!, a instituição confirmou que ele precisará fazer provas para isso. O baiano terá que realizar o exame e obter a nota necessária para ingressar em Medicina.