Em meio a polêmicas, Davi surge animado em nova reflexão: 'Não serás atingido'

Campeão do BBB 24, o ex-brother Davi deixou um recado ao público através de uma nova reflexão em suas redes sociais; confira!

Vencedor do BBB 24, Davi Brito tem compartilhado detalhes de seu dia a dia com os fãs desde que saiu do confinamento da Globo, há cerca de dez dias. Em meio a uma agenda repleta de compromissos, o ex-brother usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira, 26, para dividir com o público uma nova reflexão.

Através de seus stories no Instagram, Davi surgiu mostrou que já iniciou o dia bastante animado. "Gente, a palavra do dia hoje é: 'Mil cairão ao teu lado, dez mil, à tua direita, mas tu não serás atingido'. Bota o capacete que lá vem chuva de brita", declarou o jovem.

Recentemente, ele revelou que havia se afastado da internet por um período para 'conseguir respirar'. Desde o fim do reality show, a vida pessoal do baiano tem sido um dos principais assuntos. Ele, no entanto, já mostrou que não se deixa abalar com isso.

Nos últimos dias, Davi realizou gravações em programas da TV Globo como 'Altas Horas' e 'Domingão com Huck', que serão exibidos na grade da emissora neste fim de semana. Em meio a polêmicas, o ex-BBB também tem recebido apoio de diversos famosos, como a autora de novelas Gloria Perez, que publicou uma mensagem desejando força a ele.

Davi na acordou super animado

Eu amooooooo

Vamos lá no Instagram reagir ao stories dele... pic.twitter.com/8S3X11pzc4 — focalize🦭🚗 (@focalizeofc) April 26, 2024

Matteus revela como está amizade com Davi fora do BBB 24

Fora do confinamento do BBB 24 há quase duas semanas, o vice-campeão Matteus Amaral ainda está se acostumando com a nova rotina agitada pós-reality show da Globo. Na tarde desta quinta-feira, 25, o Alegrete separou um tempinho para conversar um pouco com os fãs.

Em seu perfil oficial no Instagram, Matteus abriu uma live e fez questão de mostrar diversos presentes que vem recebendo do público desde o fim da competição. Ao longo do bate-papo, o ex-BBB aproveitou para responder algumas curiosidades dos internautas.

Ao ser questionado sobre sua amizade com Davi, Matteus revelou que ainda não conseguiu conversar muito com o jovem devido a sua agenda de compromissos como vencedor da edição. Dentro do confinamento, os dois se aproximaram bastante e jogaram no mesmo grupo, o Fada.

"Sobre o Davi... nós nem conseguimos falar direito porque está uma correria. O homem está fervendo, não para quieto, mas é claro que vivemos coisas maravilhosas lá", explicou o ex-brother. Em seguida, ele contou que está ansioso para visitar o amigo: "Quero muito conhecer Salvador, ele me prometeu que vai me levar para lá. Só quero ver!", acrescentou Matteus.