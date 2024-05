Renato Gaúcho teve que ser resgatado no Rio Grande do Sul

O técnico de futebol Renato Gaúcho ficou ilhado em um hotel no Rio Grande do Sul por causa da enchente e foi resgatado nesta segunda-feira

O técnico de futebol Renato Gaúcho foi resgatado de um hotel que ficou ilhado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, após o início das enchentes na região. A filha dele, Carol Portaluppi, contou que o pai ficou sem conseguir se comunicar com a família por causa da falta de energia.

Agora, ele já está bem após ser retirado do local por uma equipe de voluntários e já está em segurança em outro hotel. "Tô postando aqui meu pai porque eu tava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu tava sentindo! Deus obrigada, não tô em contato com ele porque ele tá sem telefone. Obrigada quem tá me dando notícias por aqui", disse Carol nas redes sociais.

Carol ainda contou ao site Gshow que o pai mora no hotel e foi surpreendido com a enchente. "Ele mora lá, estava esperando porque a água subiu e estava esperando resgate. Ele foi resgatado por voluntários", afirmou.

Família de Marília Mendonça organiza rifa

A família da cantora Marília Mendonça (1995-2021) decidiu se unir com os fãs da artista para ajudarem as pessoas que foram afetadas pela enchente no Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira, 6, os familiares informaram que vão abrir uma rifa de um violão que foi de Marília.

O item será rifado por meio dos perfis oficiais da cantora, da mãe dela, Dona Ruth, e do irmão, João Gustavo. A ação de solidariedade terá toda a renda revertida para a região sul do Brasil.

Porém, a família foi alvo de críticas. Alguns internautas foram contra a atitude de rifar um violão que foi de Marília e poderia ficar de lembrança para o filho dela, Léo. Com isso, João Gustavo veio à público para rebater as críticas.

O irmão de Marília disse que um bem material não será mais importante do que a chance de ajudar várias pessoas com o valor da rifa. "Sobre a rifa, o valor da rifa será revertido 100% para o Rio Grande do Sul, e também digo que quem é contra isso precisa repensar os próprios valores, um bem material nunca será mais importante que ajudar outras pessoas! “A mas é a única recordação que o Léo tem” não não é a única recordação que ele terá, o meu sobrinho irá crescer sabendo que ajudar as pessoas é muito mais importante do que se apegar em bens materiais, se eu ensinasse algo diferente disso para ele estaria sendo um pessimo tio!", disse ele no Twitter.

Além da ajuda com o valor da rifa, a família de Marília Mendonça também reuniu várias roupas, remédios e outras doações para enviar para o Rio Grande do Sul.