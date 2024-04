Lívia Andrade elogia Davi após gravação no Domingão com Huck: 'Energia boa'

Campeão do BBB 24, Davi foi elogiado por Lívia Andrade nos bastidores de sua participação no programa 'Domingão com Huck'

Campeão do BBB 24, Davi Brito segue cumprindo uma agenda de compromissos nos Estúdios Globo desde que saiu do confinamento. Após participar da gravação do programa 'Altas Horas', que será exibido no próximo sábado, 27, o jovem de 21 anos marcou presença no palco do 'Domingão com Huck'.

Um registro dos bastidores foi compartilhado por Lívia Andrade nas redes sociais. Em seu perfil oficial no Instagram, a loira publicou uma foto ao lado de Davi, Dona Déa, a atriz Bárbara Reis e Preto Zezé.

Na legenda da publicação, Lívia despertou a curiosidade dos telespectadores ao deixar um breve spoiler do que a atração dominical promete: "De hojeeeeee... Olha ele aê minha gentcheeee!!! Aguardem, esse domingãoooooo tá babado, confusão, Déa Lucia, Preto Zezé, Bárbara Reis, Rainhas e muito mais kkkkk", escreveu ela.

Ao ser questionada por um internauta sobre o que tinha achado do campeão do BBB 24, Lívia Andrade foi sincera e não poupou elogios ao ex-brother: "Pessoalmente, achei a energia boa. Na dele, educado, fala bem", declarou a famosa em seu perfil no X, antigo Twitter.

Vale lembrar que o 'Domingão com Huck' com a participação especial de Davi será exibido no próximo domingo, 28, na TV Globo.

Gloria Perez sai em defesa de Davi

A autora de novelas Gloria Perez usou as redes sociais nesta quarta-feira, 24, para compartilhar uma mensagem de apoio direcionada a Davi, campeão do BBB 24. A vida pessoal do jovem, de apenas 21 anos, tem sido um dos principais assuntos desde a grande final do reality show da TV Globo.

Nos últimos dias, a crise no relacionamento de Davi com Mani Reggo veio à tona. Os dois possuíam um relacionamento antes do baiano entrar na casa mais vigiada do país mas acabaram colocando um ponto final no romance poucos dias após o fim do programa.

Gloria Perez, que declarou sua torcida para Davi durante a exibição da competição, publicou em seu perfil oficial no Instagram uma imagem do ex-BBB celebrando a vitória no reality show e desejou forças durante o atual momento conturbado de sua vida. "Cruel e covarde demais o que estão fazendo com esse menino", iniciou a novelista.

"Força, Davi. Você vence mais essa prova de resistência: 'É Deus que aponta a estrela que tem que brilhar'. E ele apontou você", completou a autora, mencionando um trecho da música 'Tá Escrito', do Grupo Revelação.

A mensagem de apoio veio logo depois de Davi anunciar seu retorno às redes sociais. Mais cedo, enquanto embarcava para o Rio de Janeiro, o ex-participante do BBB 24 explicou que passou um tempo afastado da internet para 'poder respirar'.