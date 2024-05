Madonna faz posts com bandeira do Brasil horas antes de show em Copacabana

Nos stories do Instagram, a cantora Madonna mostra bastidores de ensaio para show em Copacabana e dança com a bandeira do Brasil

A cantora Madonna e sua equipe já estão na contagem regressiva para o show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4. A musa deverá receber uma plateia de mais de 1 milhão de pessoas para encerrar a turnê em celebração aos seus 40 anos de carreira.

Na tarde deste sábado, ela fez novos posts nos stories do Instagram. Nas imagens, ela apareceu dançando com uma bandeira do Brasil em um ensaio de coreografia em um salão do Copacabana Palace e também surgiu com a bandeira no palco na praia durante uma passagem de som.

Nas imagens, ela escreveu: “Are you ready? [Estão prontos?]”.

Vale lembrar que Madonna está no Brasil desde segunda-feira, 29, quando desembarcou com seus filhos de um jatinho e foi direto para o hotel. Em seus dias por aqui, a musa ficou no hotel Copacabana Palace em uma área reservada e luxuosa do hotel.

Cachê da Madonna

A cantora Madonna vai receber uma quantia milionária e impressionante para fazer um show na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 1 de maio. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do Jornal O Globo, o valor do cachê dela foi revelado.

A musa receberá R$ 17,075 milhões, que é o equivalente a US$ 3,3 milhões. No total, o show dela custará R$ 59.908.437,50.

Os valores foram revelados pela produtora responsável em um documento com os gastos para a vinda da cantora ao Brasil.