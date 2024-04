Davi enfrenta críticas após vazamento de vídeo expor separação com Mani

Davi recebe comentários nas redes sociais e divide opiniões após vazar revelação sobre namoro com Mani Reggo no ‘Altas Horas’; entenda

Nesta quarta-feira, 24, Davi se envolveu em uma nova polêmica depois do vazamento de um vídeo em que confirma sua separação de Mani Reggo em sua participação no 'Altas Horas', da Globo. Em meio aos recentes rumores sobre seu namoro, o registro ganhou grande repercussão e o baiano passou a ser alvo de ataques nas redes sociais.

Desde que especulações sobre o fim do namoro começaram a circular, o campeão do Big Brother Brasil 24 viu uma queda significativa em seus seguidores e chegou a perder quase meio milhão em um único dia. Enquanto isso, sua até então namorada alcançou a marca de cinco milhões de admiradores, mesmo sem ter participado do reality show.

Após o vazamento do vídeo, que foi divulgado pelo Portal Leo Dias, Davi enfrentou uma onda de críticas em suas últimas publicações em seu perfil oficial e também nos comentários do próprio registro. Muitos seguidores criticaram a forma como ele se referiu à agora ex-namorada e deixaram suas opiniões de maneira contundente, inclusive, chegaram a sugerir 'mutirão para deixar de seguir' o motorista.

Davi fala sobre Mani Reggo em vídeo vazado de gravação no 'Altas Horas' - Reprodução/Instagram

Apesar das críticas, Davi também recebeu o apoio de diversos admiradores após o fim do relacionamento: “O cara acabou de sair de reality com apenas 21 anos, cheio de coisa na cabeça dele, informações, ninguém entendeu o lado dele”, uma seguidora saiu em defesa. “Eu estou com Davi até o fim”, declarou mais uma.

É importante ressaltar que até o momento, nem Davi nem Mani se pronunciaram oficialmente sobre o vazamento do vídeo ou confirmaram a separação. Além disso, o registro divulgado apresenta apenas um trecho da gravação, e a declaração completa deve ser exibida futuramente no programa 'Altas Horas', da Globo.

No registro que circula na web, o motorista de aplicativo comentou como estaria sua relação com a vendedora e deixou escapar que não estão mais juntos. Segundo Davi, a iniciativa de colocar um ponto final veio de Mani. Inclusive, é possível ouvir o que o campeão do programa desabafar sobre não ter seu momento respeitado pela ex-companheira.

Mani Reggo desabafou nas redes sociais:

Vale lembrar que na última terça-feira, 23, Mani Reggo fez um novo pronunciamento em sua rede social e desabafou sobre os julgamentos que está recebendo e especulações em meio aos rumores do fim de seu relacionamento com Davi. Antes do vazamento do vídeo, a comerciante deixou claro que não resolverá a relação na internet.

"Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito", disse Mani.