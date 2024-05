Rodriguinho recebe visita de participantes do BBB 24 em sua casa

O cantor de pagode Rodriguinho recebeu a visita de alguns brothers cariocas neste sábado, 04, e compartilhou o clique em suas redes sociais

Rodriguinho, que participou da última edição do BBB 24, recebeu uma visita especial neste final de semana em sua casa em São Paulo. Leidy Elin e Lucas Buda, seus colegas no confinamento do reality show mataram a saudades do tempo de confinamento e posaram para uma foto.

"Visita dos brothers em casa. Muito bom estar com vocês", escreveu Rodriguinho ao publicar o registro no feed de seu Instagram. A foto foi respostada por Leidy e Lucas nos Stories. "Gratidão pelo acolhimento", escreveu o capoeirista e professor de educação física. Leidy comentou o encontro com emojis de coração.

Nos comentários, os internautas ficaram saudosos em relação ao reality e deixaram recados para o grupo: ”Saudades desse grupinho”, comentou uma, “Isso é viver um pós com o coração leve!!”, escreveu outra, “Que incrível! Sempre acolhedor.... A amizade é tudo!”, exaltou outra.

O encontro foi curtido por outros ex-BBBs, como Raquele, MC Binn e Fernanda. Desde o fim do reality, o pagodeiro já se encontrou com mais colegas de confinamento e hospedou Pitel.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rodriguinho 🪕 (@rodriguinho)

Lucas Buda engata romance com prima de MC Binn

Depois de um final de relacionamento conturbado, Lucas Buda virou a página e vive um novo romance. O carioca está vivendo um romance com a cantora de funk Nina Capelly, prima de MC Binn, seu aliado dentro do reality. A informação foi confirmada pela artista.

Nina falou sobre o envolvimento em depoimento à revista Quem. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que eu me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele", disse ela.

A moça contou que os dois estavam mantendo o vínculo em segredo, inclusive, de MC Binn: "A gente estava [ficando] escondido. Fiz um vídeo e mandei para uma amiga e, de repente, eu acordei com essa notícia no Brasil inteiro. O Binn não está brincando, ele realmente não sabia". Assim que a notícia vazou, o funkeiro apareceu nas redes sociais indagando Buda e Nina quanto à informação.