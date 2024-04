Revelou! Davi fala sobre fim do namoro com Mani Reggo: 'Terminou comigo'

Durante gravação do 'Altas Horas', Davi fala que não está mais namorando com Mani Reggo e revela que iniciativa de separação teria partido dela

Parece que o relacionamento de Davi e Mani Reggo chegou ao fim. Sem confirmação de ambas a partes, nos últimos dias, a internet só fala sobre o suposto término do casal após a saída do baiano do BBB 24 como campeão da edição. Mas, agora, parece que houve uma revelação por parte dele.

Durante a gravação do Altas Horas, o motorista de aplicativo comentou como estaria sua relação com a vendedora e deixou escapar que não estão mais juntos. Segundo Davi, a iniciativa de colocar um ponto final veio de Mani.

No vídeo vazado na web é possível ouvir o que ele falou sobre a situação. "Ela que terminou comigo. Ela não soube respeitar meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento", declarou ele o que aconteceu.

Nesta terça-feira, 23, Mani Reggo fez um novo pronunciamento em sua rede social e desabafou sobre os julgamentos que está recebendo e especulações. A comerciante deixou claro que não resolverá a relação na internet.

"Tantas especulações e opiniões só distanciam e entristecem as pessoas que estão vivendo verdadeiramente essa história. Cada vez mais pessoas são envolvidas, narrativas (muitas delas irreais) são criadas e nada disso constrói algo positivo. O que vejo é a perda em todos os aspectos: perda de paz, de tempo, de memórias e, sobretudo, de respeito".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Mani Reggo comemora o aniversário do pai de Davi

Em meio de crise em seu relacionamento com Davi Brito, Mani Reggo comemorou o aniversário de Demerval Brito, pai do campeão do BBB 24, na noite desta terça-feira, 23. Em suas redes sociais, a namorada do baiano publicou alguns registros de uma celebração em família, mas sem sinais do ex-brother nas fotos.

Nos stories de seu perfil oficial do Instagram, Mani publicou alguns cliques do aniversariante com seu bolo de aniversário. Em seguida, ela apareceu reunida ao lado da família, que se encontrou para comemorar o aniversário de Demerval em celebração íntima. Davi, no entanto, não compareceu à festa. Veja mais aqui.