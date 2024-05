Pedro Scooby viaja para o RS para ajudar a salvar pessoas

Pedro Scooby reúne seus amigos e viaja até o Rio Grande do Sul para levar jet ski para ajudar no resgate de pessoas das enchentes

O surfista Pedro Scooby tomou uma atitude solidária para ajudar a salvar pessoas das enchentes que atingem cidades no Rio Grande do Sul. Neste final de semana, ele reuniu vários amigos surfistas e decidiu viajar até a região sul do Brasil.

O grupo está levando jet ski para que possam ir nas áreas nas afetadas pelas enchentes e ajudar a resgatar as pessoas que estão ilhadas. "Liguei para uns amigos meus que pegam onda gigante comigo, eles ativaram outra galera também. Conseguimos juntar os melhores pilotos de ondas gigantes do Rio, estamos levando jet skis e indo rumo ao Sul. Tomara que a gente chegue a tempo de poder ajudar, é o mínimo que podemos fazer", disse ele nos stories do Instagram.

O atleta contou que deve demorar mais de 20 horas para chegar até o Rio Grande do Sul de carro, mas estão indo para ajudar. "Rio Grande do Sul estamos chegando! Contem com a gente", declarou.

Conquista do filho de Pedro Scooby

Morando atualmente com o pai no Brasil, Dom, o filho mais velho de Luana Piovani e Pedro Scooby, está radiante com suas novas conquistas! Na última quarta-feira, 1, o surfista usou as redes sociais para revelar que o herdeiro não apenas entrou no pódio de um campeonato de skate, mas também passou em um teste para se tornar um jogador de futebol.

Através de suas redes sociais, Pedro compartilhou que seu filho, que está com 12 anos, está se adaptando bem à mudança e parece estar seguindo seus passos no esporte. Depois de um longo período sem praticar skate, Dom decidiu retomar o hábito e conquistou o terceiro lugar em um campeonato regional.

“Ele voltou a andar de skate, depois de um ano e pouco sem encostar no skate, e estava numa felicidade absurda. Foi competir hoje no estadual, ficou em terceiro lugar. Ele está super feliz”, o surfista comemorou e ainda detalhou o processo pelo qual o filho está passando para se tornar uma potencial promessa no futebol brasileiro.