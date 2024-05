Lucas Buda foi de separação conturbada a romance inesperado; relembre a vida amorosa do ex-BBB

Lucas Buda teve dias agitados em sua vida amorosa. Relembre os principais acontecimentos desde o romance inesperado até término conturbado

Nesta última sexta-feira, 3, foi noticiado que Lucas Buda (29) está se relacionando com a cantoraNina Capelly (27). Ele viveu uma separação conturbada, mas parece que o ex-BBB virou a página e está vivendo um romance inesperado. Depois que ele saiu da casa mais vigiada do país, a vida amorosa de Lucas foi bastante movimentada. Relembre.

Tudo começou quando o participante ainda estava no BBB 24. Camila Moura (29), sua ex-esposa, terminou a relação de 15 anos após confessar que se sentiu traída depois da aproximação de Lucas com Giovanna Pitel (24). Camila, inclusive, conseguiu o divórcio litigioso na justiça.

Nos stories de seu Instagram, Camila trouxe um relato de uma fala que ouviu e que foi muito importante nesta fase de separação: "Durante esse processo que eu estou passando, eu passei por uns dias bem sombrios, bem profundos. Eu ouvi de uma mulher muito maravilhosa falando: 'Você não vai morrer com isso'. Quando eu me divorciei, eu também achei que eu não ia sobreviver, achei que ia morrer. Mas aqui, eu viva, toda poderosa", disse ela.

Toda essa história de Lucas e Camila rendeu e muito! Depois de todas essas declarações, o ex-BBB falou sobre sua separação. Em entrevista à Quem, o professor de capoeira revelou alguns detalhes sobre o assunto. O carioca então comentou que ficou bastante surpreso ao saber da escolha da até então esposa, mas que pretende se encontrar com ela.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, do UOL, Lucas revelou que está em conversando com frequência com sua ex-esposa e deixou em aberto a possibilidade de reconciliação. Contudo, a influenciadora garantiu que não é bem assim que as coisas estão acontecendo. A assessoria da professora de história disse que o ex-casal estava em contato, mas não da maneira como foi explicada por Buda. Era apenas de maneira burocrática para resolver questões do término.

FILA ANDOU

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Buda estaria vivendo um romance com a cantora Nina Capelly. Os dois estão juntos há duas semanas, e se conheceram através da empresária da artista.

Nina falou sobre o envolvimento em depoimento à revista Quem. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que eu me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele", disse ela.

O que muitos não sabem é que Nina é prima de MC Binn (30), que também participou do BBB 24 com Lucas Buda. O funkeiro não sabia sobre o relacionamento, pois os dois esperavam manter a vida pessoal afastada dos holofotes.

INDIRETA

Depois que começaram a noticiar sobre o relacionamento de Lucas, sua ex-esposa, Camila Moura, utilizou as redes sociais para publicar uma foto com um bolo. Na legenda, ela foi breve e apenas declarou: livre. Alguns internautas atribuíram como uma indireta para o seu último relacionamento.