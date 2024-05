Fernanda Vasconcellos reencontra ex-atriz mirim de Páginas da Vida

Ela cresceu! Ex-atriz mirim de Páginas da Vida, Joana Mocarzel prestigia a peça de teatro de Fernanda Vasconcellos. Veja as fotos das duas juntas

A atriz Fernanda Vasconcellos recebeu uma visita especial nos bastidores do seu novo espetáculo teatral, chamado Sra. Klen, em São Paulo. Ela reencontrou a atriz Joana Mocarzel, com quem atuou na novela Páginas da Vida, de 2006.

Na novela de Manoel Carlos, as duas interpretaram mãe e filha. Joana tem Síndrome de Down e se destacou em sua atuação na trama. Hoje em dia, a jovem está com 24 anos e Fernanda está com 39 anos.

Nos bastidores do teatro, as duas posaram abraçadas e celebrar o reencontro tanto tempo depois.

Desabafo sobre a maternidade

Em entrevista à Revista CARAS, Fernanda Vasconcellos abriu o coração e relatou como tem sido a rotina diária após o nascimento do filho, Romeu. Apesar de ter o privilégio de ter pessoas ao seu lado, a famosa confessou que buscado a responsabilidade com ela e Cássio.

"Nós temos ajuda, mas a gente meio que não deixa ninguém ajudar. Se não sou eu quem vou dar comida, é o Cássio. Se não sou eu quem vou dar o banho, é ele. A gente faz as compras da comida dele, Cássio gosta de cozinhar. Fico pensando quando é que vou conseguir deixar alguém fazer por nós", refletiu ela.

"Eu precisei entender que só tinha aquele minuto, que ele ia crescer, tinha que entender o porquê do choro, o porquê de mamar tanto, me conectar com ele. Aí, começou a fazer sentido e parei de ficar entrando só no looping da exaustão. Não que ela não exista, ela continua existindo, só que é entender qual é a prioridade", explicou.