Astro de Titanic e Senhor dos Anéis, Bernard Hill morre aos 79 anos

O ator Bernard Hill, que atuou em filmes como Titanic e O Senhor dos Anéis, teve a sua morte anunciada neste final de semana

O ator britânico Bernard Hill, que atuou em filmes como Titanic e O Senhor dos Anéis, faleceu aos 79 anos de idade. A morte dele aconteceu na manha deste domingo, 5, informou o agente dele, Lou Coulson, à BBC.

Por enquanto, a causa da morte não foi divulgada pela família.

Em sua carreira, Bernard Hill trabalhou na TV e no cinema em várias produções. Ele atuou na minissérie Boys From the Blackstuff, de 1983, que ganhou um BAFTA de melhor série dramática.

Além disso, ele esteve em True Crime, de 199, Sonho de uma noite de verão, de 1999, Valquíria, de 2008, Escorpião Rei, de 2002, Titanic, de 1997, O Senhor dos Anéis, de 2002, na série Wolf Hall, de 2015, e na série The Responder, de 2024.

Dublador brasileiro faleceu há poucos dias

O ator, dublador, radialista e humorista José Santa Cruz faleceu aos 95 anos nesta sexta-feira, 26, no Rio de Janeiro. Ele partiu após ter sido internado com broncopneumonia. Ele também tinha a doença de Parkinson.

O velório acontecerá no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro, no sábado, 27, e o corpo será cremado às 16h. O artista deixou a esposa, Ivan Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por 72 anos e três filhos, Elaine Maria, Eliane Maria e Eduardo Luiz, todos falecidos.

Ele construiu uma sólida carreira na dublagem. Ele emprestou sua voz para o pai da Família Dinossauro, para o Rubeo Hagrid em Harry Potter, o Magneto em X-Men, J. Jameson em Homem Aranha e para o ator Danny DeVito nas versões em português dos filmes dele.