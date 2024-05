Pabllo Vittar vive melhor momento após performance icônica e coroação de Madonna

Pabllo Vittar brilha em parceria com Madonna e lança álbum de sucesso com milhões de streams. Será este o auge de sua carreira?

Pabllo Vittar (30) brilhou no palco do show da cantoraMadonna (65) na noite deste sábado, 4, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A brasileira participou da coreografia de uma das músicas, que teve um toque de funk e samba, e até carregou a rainha do pop no colo. Recentemente, Pabllo lançou seu novo álbum Batidão TropicalVol.2. Com isso, a drag queen está vivendo seu melhor momento na carreira?

Durante participação no show da Madonna, Pabllo se apresentou com look formado por shorts, camiseta do Brasil e bota de cano alto e atraiu os olhares ao dançar com a rainha pop e seus bailarinos. No final da coreografia, as duas dançaram com bandeiras do Brasil e levaram a plateia à loucura.

A participação de Pabllo foi confirmada nesta semana quando a artista apareceu nos ensaios durante as noites na praia. Madonna pulou nos braços de Pabllo, e foi carregada no colo pela drag queen. Em outro momento, a artista norte-americana ainda se envolveu em uma bandeira do Brasil.

Mas o estrelato de Pabllo não para por aí. No começo de abril, ela lançou seu novo álbum Batidão Tropical Vol. 2, que exalta as origens nordestinas da artista. Pabllo teve a melhor estreia da carreira. Foram 4,7 milhões de streams nas primeiras 24 horas no Spotify.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Pabllo comentou sobre o sucesso da música Pede Pra Eu Ficar, primeiro single do álbum Batidão Tropical Vol.2. E reforçou, mais uma vez, que o projeto é uma exaltação às suas origens de criança nordestina.

“Como no nordeste essa fama cultural é muito grande, de fazer versões de forró, para esse Batidão Tropical Vol. 2 eu falei assim: 'Tenho que homenagear Roxette de alguma forma'. E Listen to Your Heart é uma música que eu ouço muito, até hoje! E sei que muitos grupos de forró possuem a sua própria versão. Chegou a hora de eu ter a minha! Só agradeço os fãs por terem abraçado", declarou.

NEM TUDO SÃO FLORES

Pabllo Vittar é natural do Maranhão e nem tudo foi fácil para a artista no começo de sua carreira. A drag queen passou parte de sua infância vivendo em cidades do interior do estado e depois se mudou para o Pará. Por ser uma criança afeminada, Pabllo declarou que passou por momentos difíceis durante seu período na escola.

"Troquei de escola e achei que ia fazer um monte de amigos novos. No primeiro dia me bateram e foi horroroso porque eu não tinha a quem recorrer. Tinha minhas irmãs, que estudavam comigo, e os professores não faziam nada".

Por conta de todo essa fase conturbada na infância, Pabllo já declarou que isso acabou afetando sua percepção de beleza. Recentemente, a drag queen confessou:"Era uma criança afeminadíssima, muito diferente da média. Sempre tive esses traços, boquinha, rostinho. Era sempre alvo de bullying, chacota, tudo. Isso fez de mim uma pessoa muito insegura".

Mesmo com todas as adversidades, Pabllo Vittar cravou seu nome no cenário da música brasileira. Seja pela apresentação com Madonna ou pelo sucesso do novo álbum. Uma coisa é fato, a drag queen é uma artista completa e tem tudo para firmar seu império.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE PABLLO VITTAR NO SHOW DA MADONNA