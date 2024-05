Pé do namorado de Selena Gomez rouba a cena por motivo inusitado

Foto do pé do namorado de Selena Gomez, Benny Blanco, choca os internautas por causa de detalhe nada discreto

O namorado da cantora Selena Gomez, o produtor Benny Blanco, deu o que falar nas redes sociais neste final de semana por causa do seu pé. Ele compartilhou uma foto sem sapatos e um detalhe no pé dele chamou a atenção dos internautas.

Benny revelou que tem as unhas dos dedos do pé escuras e os fãs começaram a questionar se ele possui algum problema de saúde nas unhas. “Ele precisa tratar aquele fungo se não for esmalte”, disse um internauta. “Cara, pior que estava em dúvida se era unha pintada, mas parece muito fungo”, declarou outro.

O post do produtor era apenas para celebrar o sucesso do livro dele. "Ei, pessoal, sou Benny Blanco. Eu poderia me postar nu, haha. Meu livro, Open Wide, foi lançado esta semana e é sobre como organizar o jantar perfeito: o que cozinhar, o que beber, o que… fumar? Vou te mostrar tudo, desde a preparação até a limpeza e também como expulsar seus amigos no final da noite sem que eles te odeiem no dia seguinte. Então venha viajar comigo e vamos nos divertir!", escreveu na legenda.

Pé de Benny Blanco chama a atenção - Foto: Reprodução / Instagram

Quem é o namorado de Selena Gomez?

A cantora e atrizSelena Gomez está apaixonada! A estrela vive um relacionamento com o produtor musical Benny Blanco.

Benny Blanco é produtor musical, compositor e multi-instrumentista. Ele está por trás de hits como Teenage Dream, de Kate Perry, e Tik Tok, de Kesha. Além disso, o artista também já trabalhou com Britney Spears, Maroon 5, BTS, Ed Sheeran, The Weeknd, Selena Gomez, Ariana Grande, Justin Bieber e Camila Cabello, entre outros.

O rapaz também já foi indicado ao Grammy. Ele tem 35 anos de idade e amigo de vários famosos, como Snoop Dogg e Kendall Jenner.

A confirmação do romance deles foi feita por Selena nos comentários de um post no Instagram. O post levantava a possibilidade dela estar namorando com o produtor e ela comentou com apenas uma palavra: "Fato". No entanto, os fãs questionaram o relacionamento e ela rebateu as críticas com declaração para o amado. “Ele é tudo no meu coração. Sim, ele ainda é melhor que todos os caras com quem eu estive", escreveu.

Em outro momento, Selena ainda disse: "Esta sou eu mais feliz. Eu nunca vou deixar suas palavras guiarem minha vida, nunca. Cansei. Se vocês não conseguem me aceitar em meu estado de maior felicidade, então não estejam na minha vida, de maneira alguma”. E continuou: “Ah, meu amor. Eu faço terapia desde os 18 anos. Eu sei o melhor para mim e irei lutar até conseguir o que mereço. Aprecio seu conselho imposto a mim, mas estou crescendo. Não se sinta à vontade para crescer comigo, só saiba que eu não vou ficar com nenhum babaca de novo na vida. Desculpe desapontar".