Em meio a polêmicas, Davi esclarece sumiço das redes sociais: 'Precisava'

Davi, campeão do BBB 24, retornou às redes após um breve afastamento e garantiu aos fãs que irá compartilhar sua rotina de compromissos

Campeão do BBB 24, Davi ainda está se adaptando com a nova rotina após o reality show, que chegou ao fim há cerca de uma semana. Nos últimos dias, a vida pessoal do jovem, de apenas 21 anos, ficou entre os assuntos mais comentados e resultou em um breve afastamento do ex-brother das redes sociais.

Na manhã desta quarta-feira, 24, Davi apareceu em seus stories no Instagram para avisar aos fãs que voltará a mostrar sua agenda de compromissos na web. Ele ainda aproveitou o momento para explicar o motivo de seu sumiço.

"Me ausentei um pouco das redes sociais porque eu precisava de um tempo para respirar um pouco. Mas já voltei, e voltamos com todo o vigor e força. Valeu, vamos para cima!", declarou o vencedor do BBB 24, que estava em um avião com destino ao Rio de Janeiro.

Davi desembarcou em São Paulo para participar da gravação do programa 'Altas Horas', da TV Globo. Apesar da atração comandada por Serginho Groisman entrar no ar apenas no próximo sábado, 27, um trecho da entrevista do baiano viralizou nas redes sociais nesta madrugada.

Durante a conversa com Serginho, Davi acabou revelando que seu relacionamento com Mani Reggo realmente chegou ao fim. De acordo com o ex-BBB, a iniciativa de colocar um ponto final no romance partiu da empreendedora.

No vídeo vazado na web é possível ouvir o que ele falou sobre a situação. "Ela que terminou comigo. Ela não soube respeitar meu momento, o que eu estava vivendo naquele momento", relatou Davi. Mani, por sua vez, fez um novo desabafo em seu perfil a respeito de julgamentos que vem recebendo nos últimos dias.

Davi enfrenta críticas após vazamento de vídeo expor separação com Mani

Nesta quarta-feira, 24, Davi se envolveu em uma nova polêmica depois do vazamento de um vídeo em que confirma sua separação de Mani Reggo em sua participação no 'Altas Horas', da Globo. Em meio aos recentes rumores sobre seu namoro, o registro ganhou grande repercussão e o baiano passou a ser alvo de ataques nas redes sociais.

Desde que especulações sobre o fim do namoro começaram a circular, o campeão do Big Brother Brasil 24 viu uma queda significativa em seus seguidores e chegou a perder quase meio milhão em um único dia. Enquanto isso, sua até então namorada alcançou a marca de cinco milhões de admiradores, mesmo sem ter participado do reality show.

Após o vazamento do vídeo, que foi divulgado pelo Portal Leo Dias, Davi enfrentou uma onda de críticas em suas últimas publicações em seu perfil oficial e também nos comentários do próprio registro. Muitos seguidores criticaram a forma como ele se referiu à agora ex-namorada e deixaram suas opiniões de maneira contundente, inclusive, chegaram a sugerir 'mutirão para deixar de seguir' o motorista. Confira detalhes!