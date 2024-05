Por que Fernanda tem a melhor trajetória após o BBB 24?

Após despontar no BBB 24, Fernanda sai vitoriosa do jogo, garante espaço na TV e ganha admiradores nas redes sociais

Mesmo sem levar o prêmio em dinheiro do BBB 24, a participante Fernanda (32) pode se considerar como uma das grandes vitoriosas da edição. Longe de ser uma unanimidade, ela está apresentando um ótimo desempenho fora da casa mais vigiada do país. Saiba mais.

Fernanda caiu no gosto do público por suas falas um pouco ácidas e pelo seu jeito levemente debochado. Nas redes sociais, a confeiteira recebeu o apelido de "loba", o termo é usado para designar mulheres corajosas e destemidas.

Fora da casa, Fernanda tem motivos de sobra para comemorar. Recentemente, junto de sua companheira de jogo Giovanna Pitel (24), ela foi contratada pela TV Globo e apresentará um programa no canal Multishow com 'formato inusitado': em uma cama.

A ideia da emissora é realizar um talk show, intitulado 'Na Cama - Com Pitel & Nanda'. O nome seria em referência aos momentos em que as duas comentavam sobre outros brothers do reality show no móvel do quarto Gnomo.

O programa terá 10 episódios e tem previsão de estreia ainda no primeiro semestre. Na atração, que terá cerca de meia hora de exibição, Fernanda Bande e Pitel receberão convidados famosos em uma cama para discutir intimidades.

FORTE NAS REDES SOCIAIS

Em sua conta no Instagram, Fernanda conta mais de 2 milhões de seguidores. Ela protagonizou diversos episódios dentro do BBB 24 que repercutiram nas redes sociais. Com seu jeito debochado, um dos momentos mais emblemáticos de Fernanda foi a briga com Alane (25), que rendeu a frase icônica "chora, bonequinha", disparada pela confeiteira durante a confusão.

Não só esse, Fernanda também movimentou a internet ao provar que a loba fala mesmo. Durante sua conversa com Ana Maria Braga (75), no programa Mais Você, em diversos momentos ela rebateu a apresentadora. A atitude, mais uma vez, dividiu opiniões, alguns acharam a situação engraçada, porém outra parte do público achou desrespeitosa.

PERDEU A MÃO

Durante muito tempo no jogo, Fernanda disputou o título de favorita comDavi (21). O ex-motorista de aplicativo acabou levando o prêmio do programa. Com isso, ficou bastante comum nas redes sociais uma briga, entre os internautas, de quem era o mais querido pelo público. Para muitos, ela era a única capaz de vencer Davi. O que não aconteceu.