BBB 24: Meme de Fernanda entra em roteiro de novela: 'Chora, bonequinha'

Bordão utilizado por Fernanda durante briga no BBB 24, o meme foi mencionado em um capítulo da novela da Globo, 'Elas por Elas'

Confinados no BBB 24 há pouco mais de um mês, os brothers nem imaginam, mas estão fazendo um grande sucesso fora do reality show da Globo. Após o bordão 'calabreso' usado por Davi viralizar entre os famosos, foi a vez de um comentário da sister Fernanda ganhar destaque nas telinhas.

Há algumas semanas, em um bate-boca com Alane, a confeiteira disparou um 'Chora bonequinha' para a adversária. A frase, sem dúvidas, se tornou um meme na web e acabou indo parar na novela 'Elas por Elas'.

O termo dito por Fernanda dentro do confinamento entrou no roteiro da trama exibida às 18h, em uma discussão entre os personagens Helena (Isabel Teixeira) e Adriana (Thalita Carauta). "Chora bonequinha, chora… A única pessoa negativa é você, meu bem!", disparou a ricaça.

O trecho foi ao ar no final da exibição de quinta-feira, 15, aparecendo como 'cenas dos próximos capítulos'. Apesar do assunto já ter sido resolvido entre as sisters no BBB 24 há algum tempo, o meme continua em alta.

Vale lembrar que a briga envolvendo Fernanda e Alane na casa mais vigiada do país começou na academia, em uma breve troca de farpas. Na discussão, a confeiteira debochou da bailarina e afirmou que ela deveria pegar mais pesos pois estava 'molinha'.

"Me respeita! Eu não vou falar do teu corpo. Eu vou falar que tu é mentirosa, porque tu é", gritou Alane enquanto era segurada por outros brothers. "Tá gritando por quê? Vai chorar? Chora, bonequinha, chora! Mostra seu desespero", rebateu Fernanda.

“Tá gritando pq? Chora bonequinha, chora!”, diz Fernanda pra Alane em briga 🗣️🗣️🗣️ #BBB24pic.twitter.com/cyrPDZl1qz — BCharts (@bchartsnet) January 31, 2024

Líder da semana, Raquele define quem deve indicar ao paredão

Na noite da última quinta-feira, dia 16, Raquele conquistou sua primeira liderança no Big Brother Brasil 24. Sem perder tempo, a doceira já delineou seus alvos para a temida berlinda. Sempre discreta, ela revelou os quatro brothers que pretende indicar, inclusive, destacou seu ressentimento após receber votos de um dos participantes, MC Bin Laden.

Tudo começou depois que Raquele teve acesso à central do todo poderoso no Quarto do Líder. É que a jovem descobriu que já recebeu 18 votos durante sua estadia no confinamento e também teve acesso aos nomes dos participantes, Alane, Deniziane, Marcus, MC Bin Laden, Nizan e Pizane, que já indicaram a sister para a berlinda.

Ao lado de Raquel, Rodriguinho fez piada com os desafetos da doceira na casa: "É, gatinha, Você ainda tem três aí para eliminar. Os outros três, Deus já fez a justiça", ele brincou com os brothers que já deixaram o confinamento e a sister afirmou que 'já eliminou três'. Na sequência, eles continuaram conversando sobre algumas das atitudes do funkeiro dentro do reality show. Confira!