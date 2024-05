Atriz de 'Prison Break' expõe colega de elenco que cuspiu em seu rosto em bastidores

Estrela de 'Prison Break', Sarah Wayne Callies desabafa sobre bastidores conturbados e revela que ator cuspiu em seu rosto durante gravações; assista

Estrela de 'Prison Break', Sarah Wayne Callies passou anos interpretando uma das poucas personagens femininas da trama, a 'Dra. Sara Tancredi'. Consequentemente, a atriz também era uma das poucas mulheres nos bastidores. Agora, anos após o término da série, ela desabafou sobre os bastidores e revelou um momento de tensão com um dos atores.

Em participação ao podcast 'Broad Ideas', comandado pela atriz Rachel Bilson, de 'The O.C', Sarah fez questão de reforçar sua gratidão pela oportunidade, mas lamentou os desafios nos bastidores: "Eu sempre fui grata pela minha carreira, porque todo dia que você pode dizer que é um ator com um trabalho é um milagre”, iniciou.

Sarah também reforçou que a trama abriu portas, como seu papel em ‘The Walking Dead: “Me deu o remédio necessário para voltar e olhar para esses projetos antigos, olha, o programa foi ao ar em 2005, então apesar da misoginia desenfreada, de todos os desafios e de ser a única mulher”, ela falou sobre a série ter sido uma 'faca de dois gumes' em sua vida.

Inclusive, a atriz revelou que o clima era tão conturbado que um colega chegou a cuspir em seu rosto durante as gravações da série: "Teve um dos atores da série que cuspiu no meu rosto. Eu fiquei, tipo: 'M*rda'. Havia coisas. Tipo, eu ia para casa algumas noites e tinha que passar uma hora convencendo meu marido a não hospitalizar alguém", lamentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Broad Ideas with Rachel Bilson & Olivia Allen (@broad_ideas_pod)

Por fim, Sarah explicou que apesar dos desafios, conseguiu fazer amizades e contar com o apoio de atores gentis no elenco: "Alguns dos caras eram ótimos, e alguns deles eram totalmente cavalheiros", disse a atriz, que deixou a apresentadora e os admiradores chocados com as revelações. Vale lembrar que a série chegou ao fim em 2017.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sarah Wayne Callies (@sarahwaynecallies)

Sarah Wayne Callies revelou a tradição curiosa de The Walking Dead:

O elenco da série americana 'The Walking Dead' encontrou uma forma especial de se despedir dos colegas que são mortos em cena no show. Segundo a atriz Sarah Wayne Callies, que deu vida a 'Lori Grimes', esposa de 'Rick Grimes', eles preparam um banquete da morte para todo ator ou atriz que se despede da trama depois que o personagem morre.

Ela disse que é uma forma de demonstrar que eles são especiais e que farão falta no elenco. O ritual é uma saída descontraída para a sensação incerta do personagem que todos do elenco sentem, inclusive Sarah, como já disse em entrevista para a revista Rolling Stones: "Eu estaria mentindo se não dissesse que leio sempre as últimas cinco”, explicou.