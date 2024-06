Mulher de Malvino Salvador chama atenção ao posar com a enteada: "Sua cara"

Kyra Gracie, mulher de Malvino Salvador, chamou a atenção dos fãs ao postar várias fotos ao lado de Sofia, que completou 15 anos

Kyra Gracie chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques com a enteada, Sofia. A jovem, filha do ator Malvino Salvador com Ana Ceolin, completou 15 anos de vida nesta quinta-feira, 20.

Para compartilhar a data especial, a empresária e lutadora de Jiu-Jitsu recordou no feed do Instagram, alguns cliques de quando a aniversariante era mais nova e também outros mais recentes e prestou uma bela homenagem para ela.

"15 anos da Sosô. Ver você crescer tem sido um privilégio imenso. Menina linda por dentro e por fora, e a filha mais parecida comigo. Você merece o mundo", escreveu Kyra, que tem três filhos com Malvino, Ayra, Kyara e Rayan.

Nos comentários, os seguidores parabenizaram Sofia e também apontaram a semelhança entre madrasta e enteada. "Gente, ela é muito parecida com você", disse uma internauta. "Gêmeas", falou outra. "Real, ela é a sua cara", afirmou uma seguidora. "Ela é idêntica a você", comentou mais uma. "Lindas!!! Feliz vida, Sofia! Muita saúde e alegrias", desejou uma fã.

Confira:

Malvino Salvador se declara no aniversário da esposa

No dia 29 de maio, Malvino Salvador usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem para a esposa, Kyra Gracie. A empresária e lutadora de Jiu-Jitsu completou 29 anos de vida e ganhou uma mensagem carinhosa do amado. No feed do Instagram, o ator compartilhou uma sequência de cliques de momentos especiais ao lado da mulher e rasgou elogios.

"Parabéns, meu amor, pelo seu aniversário! Parabéns por quem você é e o que representa para nós. Pela sua generosidade, determinação, caráter, pela mãe maravilhosa e minha companheira de todas as horas! Você não pôde passar conosco esse dia tão especial, mas mesmo de longe você está nos nossos pensamentos e corações! Te amamos demais! Um beijo da sua família!", escreveu ele. Confira a publicação!