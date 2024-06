Daniel Rangel comenta repercussão de cenas sem camisa em novela

O ator Daniel Rangel, o Guto de 'Família É Tudo', falou sobre os comentários que recebe dos fãs após aparecer sem camisa na novela

Daniela Rangel, de 28 anos, está chamando a atenção do público com seu personagem na novela 'Família É Tudo', da TV Globo. No folhetim, ele interpreta o jovem nerd Guto, apaixonado por Lupita (Daphne Bozaski).

Além de divertir a audiência com as situações embaraçosas de seu personagem, o ator também tem se destacado por causa do seu físico sarado. Sempre que aparece em alguma cena sem camisa, Daniel recebe vários elogios dos fãs, contudo, ele não se vê como um galã.

"Acho graça. Não consigo me ver assim [como galã], mas realmente teve uma repercussão grande. E eu falei: 'Ok, é uma coisa que as pessoas tem visão sobre a gente'?", confessou o artista em entrevista ao Splash. "Ainda não me olho no espelho e falo: 'Nossa, sou um galã, quis fazer essa cena sem camisa, uau'. Não, mas fico feliz que as pessoas estão achando legal, estão gostando."

Ele ainda contou que se diverte ao ver os comentários no 'X', o antigo Twitter. "Eu dou muita risada, no Twitter então... Eu dou risada de tudo. A galera passa do ponto em alguns comentários, a imaginação vai longe, mas acho engraçado", completou.

Daniel Rangel namora ex-atriz mirim

O ator Daniel Rangel faz sucesso na novela Família É Tudo, da Globo, como o jovem tímido Guto, que tenta conquistar Lupita (Daphne Bozaski) com várias técnicas inusitadas. Na vida real, o artista está apaixonado! Ele namora com a ex-atriz mirim Hanna Romanazzi.

Os dois estão juntos desde 2016 e sempre compartilhar momentos românticos nas redes sociais, com direito a declarações de amor. "A gente se escolhe todo dia", disse ele recentemente.

Em entrevista recente na Revista CARAS, ele contou mais sobre a amada. "Nos encontramos em um momento muito importante da nossa vida e não nos largamos mais. Ela é minha parceira de caminhada. Ela começou a trabalhar na infância, teve uma experiência diferente da minha. Me ensina muito", declarou. Saiba mais!