Junior Lima relembra história da famosa foto na banheira de macarrão

Recentemente, Junior Lima participou do programa Portugal Show, do Multishow, e relembrou histórias marcantes de sua vida

Recentemente, Junior Lima participou do programa Portugal Show, exibido pelo Multishow, e relembrou histórias marcantes da sua vida. Uma delas, claro, foi a famosa história da foto na banheira de macarrão.

A imagem foi publicada em uma revista nos anos 1990 e é relembrada nas redes sociais até hoje. "Essa história foi um ensaio para uma revista. Eles pediram para fazer os sete pecados capitais comigo. Aí na gula, eles chegaram para mim – e eu era um moleque muito bonzinho, não sabia falar não – e falaram: 'Olha, a nossa ideia era fazer você com macarrão em uma banheira, mas como não tem macarrão e nem banheira, a gente resolveu fazer dentro dessa banheirinha de dar banho em neném'. E tinha um fator que era o seguinte: na época não tinha internet. Saía alguma coisa na revista e três dias depois todo mundo já tinha esquecido... Corta para alguns anos depois, eu no Twitter, viralizou. Estou com cheiro de galinha caipira até hoje", brincou ele.

O Junior não deve mais aguentar falar sobre a banheira de miojo kkkkkkk#PortugaoShowpic.twitter.com/XQQqfVkwJs — Isamim (@_iiass) June 18, 2024

O artista também relembrou um momento constrangedor em que ele estava em um quarto de hotel com uma menina e o pai dela apareceu. "A gente estava viajando e tinha uma família de amigos da minha família que viajava junto. Teve uma época que eu tinha uma história com a filha desse casal, e de noite rolava um... Aí o pai dela bateu na porta do quarto. Eu não lembro o que ele queria. Eu fui correndo para o banheiro e fiquei escondido atrás da porta. Ele entrou, conversou com ela e foi embora".

Invasão de fã

Durante sua participação no programa, Junior também relembrou de quando um fã invadiu seu camarim. Na ocasião, ele estava ao lado da irmã Sandy.

"Já teve fã embaixo do quarto do hotel, embaixo de mesa do camarim... A do camarim foi mais marcante. Eu estava com a minha irmã, a gente ficou horas trocando ideia. Aí chegou uma hora que a Sandy falou que iria se trocar. Aí quando ela falou isso, a pessoa saiu debaixo da mesa e falou: 'Não troca não que eu estou aqui'. Aí chamaram o segurança, tiraram o cara. Só sei que foram revistar as coisas dele e ele estava com gravador", disse.