Angélica se choca com revelação sobre sua versão em boneca: "Estranhíssimo"

Durante sua participação no Portugal Show, Angélica ficou chocada ao descobrir que é possível comprar apenas a cabeça de sua boneca, lançada nos anos 1980

A apresentadora Angélica ficou chocada ao descobrir o valor atual de sua boneca, lançada nos anos 1980. Durante sua participação no Portugal Show, apresentado por Rafael Portugal no Multishow, nesta quarta-feira, 19, ela falou sobre o brinquedo associado a ela e foi surpreendida pelo apresentador.

"Tinha pequenininha, média, grande. Tinha de todos os tamanhos. Era muito legal. Foi uma das primeiras bonecas de celebridades", disse Angélica, que descobriu que o brinquedo ainda é comercializado. "Eu sei por quanto ela é vendida. A sua boneca ainda é vendida por colecionadores. Fechada na caixa é um valor, e tem gente que vende só a cabeça", contou Rafael Portugal.

Assustada, a esposa de Luciano Huck quis saber o que as pessoas fazem com a cabeça dela. "Só a cabeça? Mas é o quê? Um vodu? Eles querem fazer o quê com a minha cabeça? Eu vou sair comprando, porque eu estou preocupada. Estranhíssimo. Quanto custa a minha cabeça?", indagou a apresentadora, que chutou o valor de R$ 100.

"Quase! R$ 70", respondeu o apresentador. "Que isso? Eu estou achando muito barato. Minha cabeça vale muito mais que isso, eu trabalho a minha cabeça. Eu faço análise, eu medito, eu vou para retiro. Minha cabeça é a melhor parte do meu corpo. Respeite meu passado", devolveu Angélica.

O humorista, então, contou que a boneca fechada na caixa vale R$ 1,5 mil. Em seguida, Angélica foi surpreendida por um exemplar da boneca.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @multishow

Casamento aberto