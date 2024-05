Atriz expõe estratégia de jogadores comprometidos para trair parceiras

A atriz espanhola Jedet revelou as estratégias que jogadores de futebol usam para flertar com mulheres nas redes sociais sem deixar rastros

A atriz espanhola Jedet revelou em entrevista ao podcastMatch as estratégias que jogadores de futebol usam para flertar com mulheres nas redes sociais sem deixar rastros. Segundo ela, uma técnica comum é apagar as mensagens logo após serem visualizadas. Ela ainda destacou que os comprometidos se esforçam ainda mais para evitar qualquer evidência que possa viralizar.

Jedet falou sobre o assunto após ser questionada sobre paqueras online. “Os piores são os jogadores de futebol. Eles falam com você e, quando veem que você já visualizou, apagam a mensagem. Eles nunca seguem você”, disse ela. “Eles falam com você novamente se você não tiver visto direito [a mensagem]. Porque eles têm esposas e filhos. O que eles não sabem é que você tira prints de tudo”, completou.

A atriz espanhola disse ainda que tentava alertar as esposas dos jogadores sobre as situações de traição, mas, segundo ela, acabava sendo vista como a errada da história. “O que alguns não sabem é que eu já falei com as namoradas, mas depois acabei me dando mal. Estou te dizendo que seu namorado fez isso, mas você fica com ele e me faz parecer a vilã”, exemplificou. Com informações do portal Hugo Gloss.

Outras estrelas viveram situações parecidas

Além de Jedet, outra estrela da TV americana também vivenciou situações parecidas. María Verdoy falou sobre o assunto durante seu programa. “Percebam que é uma tática que eu também me lembro de ter vivenciado”, confirmou. E completou: “O que eles também fazem é enviar mensagens de visualização única. Assim, se você printar, eles serão avisados e pegarão no flagra”, disse ela.

A modelo Raquel Reitx também já comentou sobre as formas de xaveco dos jogadores nas redes sociais. "Todos fazem a mesma coisa: mandam um emoji de 'fogo', mas não reagem ao story. Eles mandam. Se você não responde, eles apagam. Sempre a mesma coisa", entregou.