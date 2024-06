Luiza Brunet relembra trajetória de Yasmin no BBB e lamenta: 'Foi exposta e criticada'

Em entrevista à TV CARAS, Luiza Brunet avalia participação de Yasmin Brunet o BBB 24 e lamenta ataques

O segundo episódio da primeira temporada do programa DESconecta Rio, da TV Caras, traz uma entrevista exclusiva com Luiza Brunet (62). A apresentadora Valença Sotero conversa com a ativista sobre os últimos meses em que a filha, Yasmin Brunet (36), esteve confinada no BBB 24.

A estadia da herdeira na casa mais vigiada do Brasil provocou mudanças significativas na vida da ex-modelo. Durante o reality show, Yasmin foi alvo de machismo e criticada por seu transtorno alimentar.

"Nunca assisti BBB, mas quando ela entrou eu paguei o pay-per-view porque queria saber como ela estava se comportando. E acho que ela foi incrível, ela trouxe problemas que passou e nunca tinha falado, isso tem muito a ver com a desconexão porque acho que ficar sem telefone faz você pensar mais e refletir sobre a sua própria história", avalia.

"Comecei a defender muito ela porque lá dentro foi revitimizada e sei o quanto isso faz mal. Toquei em vários temas e deu certo. Ela saiu antes do final e se sentiu acolhida, viu que tem uma mãe que não deixa barato qualquer assunto sem intervir. Na verdade eu também fui exposta, criticada e revetimizada", completa.

Emancipação e educação

Luiza Brunet relembra a postura da filha no BBB 24 e atribui sua força ao fato de ter autonomia emocional e financeira desde a adolescência. "A Yasmin foi emancipada com 17 anos e foi morar fora do Brasil. Ela morou 12 anos em Nova York, eventualmente eu ia [ficar com ela], tinha autonomia total, ela sempre foi muito muito corajosa, acho que pelo exemplo da mãe que também viveu a mesma coisa", diz.

A ativista revela não ter rodeios para conversar com os filhos, principalmente quando precisa externar conselhos sobre os mais espinhosos temas. "A gente tem uma relação muito boa, sempre tive liberdade de falar com os meus dois filhos de todos os assuntos que você possa imaginar, falava sempre de igual pra igual sem nenhum tipo de tabu", conclui.

Assista ao DESconecta Rio: