Maiara revela desejo de se casar em meio aos preparativos de celebração de Maraisa

Não é só Maraisa que está com o casamento em mente! Enquanto a cantora pensa em todos os preparativos para oficializar o compromisso com Fernando Mocó, sua irmã e dupla no sertanejo, Maiara, confessou o desejo de seguir os mesmo passos em entrevista ao Portal LeoDias.

Durante o bate-papo, Maraisa revelou que ela e o companheiro já tem data definida para a celebração, mas será divulgada no momento certo. “Não é fácil [os preparativos], estamos aí, atrás dos fornecedores, temos uma data, mas por enquanto, quando estiver com tudo confirmado, vamos passar aos amigos e convidados”, compartilhou ela, que também falou sobre se casar grávida. “Tudo é um processo, se for da vontade de Deus”.

Vivendo um affair com o sertanejo Hugo, dupla de Guilherme, Maiara não escondeu a vontade de seguir pelo mesmo caminho da irmã. “Eu estou [querendo casar], é uma loucura, eu vi ela se movimentando aí, e eu não tenho nem pra onde ir, mas eu quero, parece que bateu um desespero lascado, tenho até que tomar cuidado, capaz de eu engravidar antes que ela. Esse São João está apertado pra mim, ai, gente, não estou fazendo nada, já vou aproveitar e fazer uma reza”, brincou.

Agora é oficial! Em entrevista concedida ao portal LeoDias, Hugo, dupla de Guilherme no sertanejo, assumiu que está vivendo um affair com Maiara, dupla de Maraisa. Apesar de confirmar o romance, o cantor ressaltou que, no momento, ambos estão solteiros e ainda não possuem planos para o futuro.

“Cara, a verdade é que, sim estamos curtindo a vida, somos dois solteiros com expectativas bem alinhadas e sem planos”, revelou Hugo.

Na sequência, o famoso esclareceu que os dois pretendem preservar a amizade. “(Somos) grandes amigos acima de tudo e é exatamente isso que queremos preservar”.

As especulações sobre um possível relacionamento surgiram após diversas trocas de flertes do casal durante os shows. Além disso, Hugo e Maiara estiveram juntos no leilão do Instituto Neymar Jr, realizado segunda-feira, 3, deixando ainda mais clara a proximidade da dupla.