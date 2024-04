Climão? Ex-BBB Fernanda dá resposta direta para Ana Maria Braaga

Em entrevista no programa Mais Você após sair do BBB 24, Fernanda surpreende ao dar alfinetada na apresentadora Ana Maria Braga

A confeiteira Fernanda foi eliminada do BBB 24, da Globo, na noite de domingo, 31, e foi entrevistada no programa Mais Você na manhã desta segunda-feira, 1º. Porém, um detalhe roubou a cena: o climão dela com Ana Maria Braga. Isso aconteceu por causa das respostas diretas da sister para rebater os comentários da apresentadora.

Em um dos trechos, Ana Maria falou sobre as características de um jogador no reality show. “A história do BBB é: um monte de gente se reunir em uma casa só durante 100 dias, uma série de pessoas diferentes, para que elas pudessem conviver. E a gente que se desse melhor nessa convivência, [vence]. [Para isso,] tem estratégias: tem que ser agradável, amiga... uma série de adjetivos que você passou longe", afirmou.

Ao ouvir isso, Fernanda não resistiu e rebateu na lata. "Não, eu passei longe? Então, a gente não assistiu ao mesmo programa. Eu tive, sim, momentos muito bacanas, eu tive laços, fiz amizades, sim, construí coisas que quero levar para fora. Por exemplo, a Pitel é uma pessoa muito importante que nasceu ali e ninguém vai tirar o mérito disso. A gente viveu aquilo juntas e vai levar aquilo para fora, isso foi vivido, teve muita verdade da nossa parte", declarou.

Por sua vez, Ana Maria respondeu: "Então, mas é um grupo, Fernanda! Não é só uma pessoa. Eu estou falando de uma comunidade, que é o BBB".

View this post on Instagram A post shared by Henrique Lopes (Gina Indelicada) (@ginaindelicada)

View this post on Instagram A post shared by GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

BBB 24 já tem novo paredão formado:

Os brothers mal tiveram tempo de lamentar a eliminação de Fernanda e já foram convocados para uma nova berlinda. Com o programa chegando à reta final e entrando no modo turbo para acelerar as eliminações, Alane, Beatriz e Pitel agora disputam uma vaga para continuar no reality show no décimo sexto paredão do Big Brother Brasil 24.

A berlinda formada na noite deste domingo, 31, começou com Alane já emparedada e Isabelle imune por consequência da Prova do Líder. A prova, vencida por Giovanna, tinha consequências para o trio que fizesse o pior tempo. Beatriz pegou o livro que dizia apenas para seguir o jogo; saiba como foi a formação do paredão.