BBB 24: Fernanda perdeu a mão no jogo e pode cravar sua eliminação?

Os últimos acontecimentos no BBB 24 contribuíram para a participante Fernanda perder seu título de favorita do público?

É natural que em determinado momento do BBB24, o público já tenha um favorito. Nessa edição, para alguns telespectadores, durante algumas vezes Fernanda (32) foi tida como a favorita para levar o prêmio do reality. Apesar disso, nas enquetes mais recentes ela está com a porcentagem mais alta para ser eliminada no domingo, 31, mas o que aconteceu?

Fernanda está no décimo quinto paredão do BBB 24 que foi formado na última sexta-feira, 29. A participante nunca foi uma unanimidade dentro e fora da casa, mas era tido como favorita, agora ela está com mais de 54% de porcentagem para deixar o jogo.

Fernanda caiu no gosto do público por suas falas um pouco ácidas e pelo seu jeito levemente debochado. Nas redes sociais, a confeiteira recebeu o apelido de "loba", o termo é usado para designar mulheres corajosas e destemidas.

Durante muito tempo no jogo, Fernanda disputou o título de favorita com Davi (21). O motorista de aplicativo é tido como um dos favoritos para levar o prêmio do programa. Com isso, ficou bastante comum nas redes sociais uma briga, entre os internautas, de quem era o mais querido pelo público. Para muitos, ela era a única capaz de vencer Davi. Então, o que teria mudado?

Recentemente, Fernanda se envolveu em alguns episódios conturbados. Ela fez comentários que não pegaram bem para o público. Em uma dessas falas, ela disse que Davi não se encaixava no grupo Fadas. A justificativa da sister sobre o baiano não ter condições financeiras não caiu muito bem e logo gerou revolta em diversos internautas.

Essa não foi a primeira vez que Fernanda teve um discurso problemático. Recentemente, ela estava desabafando com Pitel (24) sobre Davi e durante a conversa, mas sem mencionar nomes, a confeiteria disse sobre favoritismo: "Vai arrumar um emprego de segurança num prédio, mas lógico que não vai precisar, ele vai ganhar 3 milhão".

Nas redes sociais, a fala de Fernanda foi apontada como elitista, e, para alguns internautas, havia um suposto cunho de preconceito racial na declaração. A equipe da participante utilizou de suas redes sociais para se pronunciar e emitiu um pedido de desculpas e se comprometeu a ter uma conversa séria com a sister fora do confinamento.

Está na berlinda

Na última sexta-feira, 29, mais uma paredão foi formado no BBB 24. Bia (24) foi indicada pela Pitel, que distribuiu a pulseira de alvo para a vendedora e Matteus (27), mas como o gaúcho venceu a Prova do Anjo que era autoimune, ele automaticamente se livrou da indicação e deixou a alagoana sem opção.

Depois foi aberta a votação pela casa. Fernanda foi a mais votada com 5 votos. Alane (24) foi a segunda mais votada pela casa, com 4 votos. A bailarina não foi para o paredão, mas tinha o direito de indicar uma pessoa à berlinda e escolheu Giovanna (28).