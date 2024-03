BBB 24: Quem sai? Enquetes indicam saída de uma das favoritas do público

Apesar de ser vista como finalista e jogadora por vários, sister corre risco de eliminação em paredão do BBB 24; saiba os números

O paredão foi formado nesta sexta-feira, 29, no BBB 24 e três sisters estão na berlinda: Beatriz, colocada pela líder Pitel, Fernanda, a mais votada pela casa, e Giovanna, "puxada" por Alane, participante que levou mais votos após a confeiteira na votação no confessioário.

Apesar de ter sido apontada por vários fãs do programa, como Gil do Vigor, como uma das possíveis finalistas e favoritas da edição, a confeiteira está sofrendo o risco de ser tirada do jogo. Em enquetes, Fernanda está com a porcentagem mais alta.

Mesmo Giovanna sendo apontada como planta dentro e fora do reality show, ela está atrás da amiga de Pitel. A nutricionista está com 34,7% dos votos e Fernanda com mais de 54%. Já Beatriz, que é apontada pelos rivais como a eliminada da vez, está com cerca de 11%, segundo a enquete do Votalhada.

Na enquete do UOL, Fernanda está com mais de 57% dos votos. Giovanna com quase 25% e Bia com cerca de 17% dos votos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andréia Matos (@rainhamatos)

MC Bin Laden acredita que Bia será eliminada

O paredão foi formado no BBB 24 nesta sexta-feira, 29, e Beatriz, colocada pela líder Pitel, enfrenta Fernanda, mais votada pela casa, e Giovanna na berlinda. Ao ver suas aliadas encarando a vendedora do Brás, MC Bin Laden opinou que acredita que a comerciante sairá.

Em conversa com a nutricionista, com quem trocou alguns beijos na casa, o último Camarote do reality show explicou o motivo de pensar isso sobre Bia. "O Brasil pesar mesmo as atitudes dela, o próprio pessoal que assiste o programa, falar mano: 'a gente vai tirar, porque passou do ponto, tá se achando superior", analisou ele. Leia mais aqui o que o brother falou sobre a emparedada pela líder Pitel.