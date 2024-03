BBB 24: Equipe de Fernanda pede desculpas após fala polêmica sobre Davi

Equipe de Fernanda se pronuncia sobre comentário controverso, pede desculpas e promete ter conversa séria com a sister fora do BBB 24

Nesta quinta-feira, 28, a equipe de Fernanda usou as redes sociais para se pronunciar sobre uma nova polêmica no Big Brother Brasil 24. Após sugerir que Davi deveria buscar emprego como 'segurança de prédio', a assessoria emitiu um pedido de desculpas e se comprometeu a ter uma conversa séria com a sister fora do confinamento.

Através do perfil oficial de Fernanda no Instagram, a equipe começou apontando uma suposta perseguição com a sister: “Durante todo o processo do BBB, fica evidente que o programa é um jogo de convivência. Chega um momento em que os confrontos diretos se tornam mais visíveis, e é importante que, aqui fora, tenhamos cautela ao discutir os temas”, iniciaram.

“Narrativas são criadas com o único propósito de prejudicar a imagem dela, algo que não acontece com o lado oposto”, a equipe tentou defender a participante. No entanto, a assessoria não isentou a responsabilidade após as falas polêmicas de Fernanda: “Como equipe, gostaríamos de pedir desculpas ao público que se sentiu ofendido”, disseram.

Na sequência, eles afirmaram que pretendem conversar com a confeiteira sobre seus comentários e outras polêmicas fora do confinamento: “Nenhuma pauta levantada será desconsiderada. Assim que Fernanda sair da casa, repassaremos todos os acontecimentos, abordando cada ponto”, escreveram na nota oficial, depois que a confeiteira acumulou críticas nas redes sociais.

Por fim, a equipe aproveitou para alfinetar os rivais da participante: “Não permitiremos que pautas tão sérias sejam utilizadas de forma errônea e mal intencionada. Seja motivada pelo ódio, pela ganância ou por quaisquer outros sentimentos, não permitiremos que isso manche a imagem dela. Assim como nunca fizemos ou faremos com o lado oposto”, disseram.

O que Fernanda falou sobre Davi?

Vale mencionar que mais cedo, a equipe do baiano chegou a compartilhar o vídeo com a fala polêmica da carioca. Enquanto conversava com Giovanna Pitel após a última festa do líder, Fernanda contou que estava cansada da dinâmica do jogo. Além disso, a confeiteira fez questão de detonar o favoritismo do motorista de aplicativo no reality show da Globo.

Mesmo sem mencionar nomes, ficou evidente para todos a quem Fernanda se referiu na conversa com a assistente social: “Ah, vai bater continência na casa do c*****, vai arrumar um emprego de segurança num prédio, não f****. Mas lógico que não vai precisar, ele vai ganhar 3 milhões”, ela xingou. Pitel concluiu dizendo que o baiano não precisaria buscar emprego, pois já ganhou o prêmio.

Mais cedo, Fernanda também revelou que já está pensando no que faria com o prêmio do campeão, que pode ultrapassar os R$ 3 milhões nesta edição. Durante a madrugada desta quinta-feira, 28, a confeiteira carioca abriu o jogo e compartilhou seus planos e futuros investimentos caso saia vitoriosa após três meses de confinamento.