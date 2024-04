Ex-BBB Beatriz Reis causa alvoroço ao visitar o Brás

Após falar tanto do seu trabalho no Brás ao participar do BBB 24, a ex-BBB Beatriz surgiu cercada por seguranças para visitar a região

A ex-BBB Beatriz voltou à região do Brás, em São Paulo, após conquistar a fama no BBB 24, da Globo. Na tarde desta sexta-feira, 26, ela apareceu nas ruas do centro comercial cercada por seguranças e causou alvoroço.

A estrela recebeu o carinho de vários fãs que a reconheceram e começaram a segui-la pelo local. Beatriz esbanjou simpatia e sorrisos ao acenar para os fãs e tirar fotos com quem conseguiu se aproximar dela.

Vale lembrar que Beatriz chegou até o Top 5 do Big Brother Brasil 24 antes de ser eliminada. Antes da fama, ela trabalhava como divulgadora de lojas do Brás nas redes sociais e também já foi vendedora ambulante.

Boninho revela estratégia por trás da seleção de Beatriz ao BBB 24

No último dia 19, Boninho abriu o jogo sobre os motivos que levaram à escolha de ter Beatriz Reis no elenco do BBB 24. Enquanto conversava com a vendedora em uma live nas redes sociais, o diretor da atração revelou que escolheu a sister a dedo para ‘infernizar’ os outros participantes.

Na ocasião, o diretor saiu em defesa da vendedora, afirmando que ela não é um personagem e que, na verdade, se mostrou autêntica desde sua primeira entrevista. No entanto, o Big Boss causou ao afirmar que escolheu Beatriz justamente para perturbar os outros participantes do programa: “Só botei para infernizar vocês. Achei que vocês iam fazer o que o Nizam fez, mandar ela ficar quieta, calar a boca, no lugar dela”, disse ele em tom de brincadeira.

“Tu me botou para brilhar que eu sei, danado”, Beatriz deu risada com a declaração do comandante do reality, que continuou: “Olha lá, essa maluca. Vocês resistiram a Bia, parabéns vocês foram incríveis, essa figura não tem jeito”, disse o diretor. “A minha presença é difícil, tá pensando o que?”, a vendedora reforçou e caiu na gargalhada mais uma vez.

Na sequência, Boninho reforçou que a paulista não é uma personagem e relembrou as primeiras entrevistas com ela: O primeiro ano que a gente entrevistou ela, ela sabe disso e ela conta, todo mundo acha aqui que ela é um personagem, mas ela é essa maluquice toda. Tá aí, olha”, o diretor saiu em defesa enquanto ela dava risada.