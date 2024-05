Ex-BBB Emilly Araújo chora ao contar que perdeu casa no Rio Grande do Sul

Campeã do 'BBB 17', Emilly Araújo chora ao falar que sua casa está embaixo d'água; ex-BBB está ajudando sua família e gaúchos no local

A campeã do BBB 17Emilly Araújo surgiu muito abalada em sua rede social por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, estado onde nasceu. Nesta terça-feira, 07, a ex-BBB falou sobre as doações e ajuda que está movimentando para o local.

Durante seu discurso, a jovem, de 27 anos, revelou que perdeu sua casa onde cresceu. Ao falar sobre a situação, Emilly Araújo chorou muito e falou que não está se vitimizando por estar em um local seguro. Ela ainda esclareceu que garante que as doações chegarão aos necessitados.

"Só uma questão, que nem é a principal. Eu perdi a minha casa. Eu perdi a casa que cresci com a minha mãe. Ela está embaixo da água, não dá para ver. Não dá nem para saber onde era minha casa", falou aos prantos.

Muito emocionada ao ver a tragédia, ela continuou esclarecendo: "Eu não estou me vitimizando, estou aqui, estou segura. A minha família, por mais que esteja lá com comida e água, não está segura".

Mutio engajada arrecando doações, a ex-participante do reality show global comentou que deseja ir para lá ajudar pessoalmente. "Então, daqui, consigo tentar ajudar vocês ao máximo. Estou tentando ir para aí também", contou.

Além dela outros famosos estão enagajados na causa. Neymar Jr. resolveu abrir uma exceção e revelou que encheu seu avião de mantimentos. Virginia Fonseca também vem arrecando muito e impressionou ao exibir a quantidade de roupas que mandará para o Sul.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emilly Araújo (@emillyaraujoc)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Emilly Araújo (@emillyaraujoc)

Médica, campeã do BBB 23 Amanda Meirelles vai para o Rio Grande do Sul

A campeã do BBB 23, a médica Amanda Meirelles, tomou uma decisão importante nos últimos dias para ajudar o Rio Grande do Sul. Ao ver a situação depois das catástrofes no estado, a ex-BBB resolveu ir até o estado colaborar com seu trabalho como doutora.

Em sua rede social, a profissional da saúde contou nesta segunda-feira, 06, que ainda não tinha ido por não saber como chegar até lá, visto as condições do território que ficou cheio de água. Agora, ela poderá ir e falou que está levando com ela vários medicamentos. Veja mais aqui.