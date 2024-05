Wanessa Camargo avalia sua experiência no BBB 24: 'Orgulhosa de mim'

Desclassificada do BBB 24 por agressão, a cantora Wanessa Camargo abriu o coração e fez um balanço de sua trajetória no reality show

A cantora Wanessa Camargo abriu o coração e falou um pouco sobre sua passagem no BBB 24, da Globo. Apesar de ter sido desclassificada do reality show por agressão ao adversário Davi, vencedor da temporada, a artista afirmou que não encara sua participação como algo negativo.

"O quanto a gente precisa dar valor pra aquilo que a gente tem de bom na vida. O quanto que a gente precisa dar valor para as pessoas que amam a gente, que estão com a gente, independente de qualquer coisa. Eu saí muito orgulhosa de mim", declarou Wanessa em entrevista ao programa 'TV Fama', da RedeTV!.

Em seguida, a filha de Zezé Di Camargo ressaltou que a experiência do confinamento é bem diferente da vida real e acaba se tornando única para cada participante. "É uma experiência turbulenta para todas as pessoas. Não existe uma experiência igual. É um jogo. Uma dinâmica que você não vive na vida. Você tem que apontar, julgar, colocar alguém no paredão", disse ela.

"É uma experiência que a gente sempre tem que olhar pro copo cheio na vida. O que enriquece muito a gente. Acho que você poder se olhar e perceber onde você pode evoluir, pode melhorar, onde ainda tem desafios grandes em você, mas também reconhecer forças em você. É muito legal", finalizou Wanessa Camargo.

Vale lembrar que após a expulsão do confinamento, a artista lançou seu novo hit intitulado 'Caça Like'. Na canção, a ex-BBB compartilha com o público o processo de aprendizado com a participação no reality show global.

Wanessa confronta equipe após ser ignorada no BBB 24

Enquanto estava confinada do Big Brother Brasil 24, Wanessa chegou a teorizar que havia sido 'cancelada' fora do programa depois que foi ignorada por um membro de sua equipe durante uma festa do reality show. Na última quarta-feira, 24, a cantora encontrou a bailarina que ‘não olhou na sua cara’ e tirou satisfação pelas redes sociais.

Fora do confinamento, Wanessa se reuniu com sua equipe para iniciar os ensaios para seu novo show. Durante os preparativos, a cantora encontrou sua bailarina Monique, que havia trabalhado em uma das festas do programa e ignorado completamente a 'chefe'. Com a volta da artista aos palcos, ela decidiu brincar com a dançarina.

"Finalmente eu tô de volta!", Wanessa comemorou e mostrou que Monique continua em sua equipe: "Ela que eu achei que ela tinha me abandonado. Ela não olhou na minha cara!", disse a cantora em tom de brincadeira. "Para, eu não podia, estava trabalhando", a bailarina lamentou. "Amo", a cantora apaziguou as 'mágoas' e abraçou a colega de palco. Confira!