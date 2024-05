Brothers buscam oportunidades após BBB: dos comerciais ao desemprego

Com o fim do BBB 24, alguns ex-participantes aproveitam oportunidades publicitárias, enquanto outros se deparam com desafios financeiros; saiba mais

Com o fim da 24ª temporada do BBB, alguns ex-participantes usaram as redes sociais para reclamar sobre o fato de não terem conseguido tantos trabalhos e contratos após o programa. Apesar de serem a maioria, alguns ex-brothers do grupo Pipoca conseguiram fechar acordos depois de sua participação no reality global.

Ainda na semana da grande final do BBB 24 , a vendedora Beatriz Reis (23) entrou para a lista dos ex-participantes que fizeram trabalhos publicitários. A ex-sister apareceu em uma propaganda do iFood, empresa de venda de comida patrocinadora da edição do programa. No vídeo, ela apareceu comendo um lanche e viralizou por estar em silêncio.

Além de Bia, Fernanda Bande (33) e Giovanna Pitel (24), que se tornaram donas de um programa no canal Multishow, também fizeram propagandas para a mesma empresa. No caso de Fernanda, sua participação foi feita através das redes sociais, em que ela "reagiu" à propaganda da vendedora, que foi sua rival durante o confinamento do reality show.

A marca de amaciantes Downy, por exemplo, aproveitou a polêmica envolvendo o término do casamento do ex-brother Lucas Buda com Camila Moura e fez uma ação publicitária com a ex-mulher do professor, que teria se sentido traída durante a passagem do amado pelo programa.

O contrato dos ex-participantes do BBB tem duração até julho deste ano, e tange o agenciamento publicitário e artístico dos brothers e sisters. A Globo ainda estaria vetando marcas que não são de confiança ou concorram diretamente com os patrocinadores do programa, que têm prioridade no vínculo até o fim do acordo.

Do outro lado, estão os brothers que não conseguiram contratos publicitários e foram às redes sociais para falar sobre as dificuldades financeiras que estavam enfrentando com o fim da edição. Dentre eles estão Leidy Elin, Michel, Lucas Luigi, Juninho e Nizam Hayek.

"Assim como a maioria, eu também pensei que muitas portas iriam se abrir, só não imaginava que seria na base da bicuda", ironizou Nizam, um dos primeiros ex-participantes a expor seu descontentamento com a situação. "Às vezes parece que estamos nadando para morrer na praia", acrescentou Leidy Elin sobre a escassez de oportunidades.

"Todo mundo me perguntando sobre oportunidades e tals. Que oportunidade?", questionou ainda Lucas Luigi. Um dos textos que mais viralizou nas redes sociais foi o de Thalyta, participante que entrou no programa pela dinâmica inédita do Puxadinho e deixou a casa mais vigiada do Brasil logo nas primeiras semanas de confinamento.

"Já vi ex-BBBs que saíram no primeiro paredão melhorando de vida, fazendo parceiros e criando uma carreira, infelizmente não é o caso. Após a minha eliminação tudo que recebi foram vários nãos ou 'você não apareceu o suficiente, não gritou o suficiente, não tem seguidores suficiente'", afirmou.

Um dos administradores da conta de Michel também usou o alcance do perfil do professor de geografia para desabafar sobre o assunto. "Confesso que eu, adm, pensei que as oportunidades chegariam para todos, ainda que a gente saiba que poucos se destacam, não pensei que seria tão difícil pra maioria. Juro, vocês não sabem, mas todos ou estão devendo, ou gastando o que não tem em busca de oportunidades."

A discussão alcançou até ex-participantes de outras edições do reality. Em suas redes sociais, a advogada Gizelly Bicalho, que esteve no BBB 20, chegou a afirmar que já conquistou mais que R$ 1,5 milhão com trabalhos e contratos.

Outros, como a ex-sister do BBB 18, Ana Paula Costa, fizeram alertas sobre o sonho ilusório de ganhar muito dinheiro após o programa. "Sempre foi difícil, recebi pouquíssimas oportunidades. Sempre que eu participava de alguma coisa o local recebia uma enxurrada de haters. Foi um horror, fui atacada na rua diversas vezes. Não são todos que saem bem, apenas algumas pessoas do elenco que realmente terão grandes oportunidades, o resto é uma grande ilusão", afirmou à CARAS Brasil.