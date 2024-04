Boninho revela estratégia por trás da seleção de Beatriz ao BBB 24: 'Infernizar’

Após final do BBB 24, Boninho joga a real sobre seleção de elenco e causa ao detalhar escolha de sister polêmica, Beatriz

Na madrugada desta sexta-feira, 19, Boninho abriu o jogo sobre os motivos que levaram à escolha de uma das participantes mais polêmicas do Big Brother Brasil 24, Beatriz. Enquanto conversava com a vendedora em uma live nas redes sociais, o diretor da atração revelou que escolheu a sister a dedo para ‘infernizar’ os outros participantes.

Em uma live que aconteceu na conta do segundo campeão do reality show, Matteus, Boninho conversou com a ex-participante que gerou polêmica no programa. Surpreendentemente, o diretor saiu em defesa da vendedora, afirmando que ela não é um personagem e que, na verdade, se mostrou autêntica desde sua primeira entrevista.

No entanto, Boninho causou ao afirmar que escolheu Beatriz justamente para perturbar os outros participantes do programa: “Só botei para infernizar vocês. Achei que vocês iam fazer o que o Nizam fez, mandar ela ficar quieta, calar a boca, no lugar dela”, disse o diretor em tom de brincadeira enquanto a paulista e o gaúcho davam risada.

“Tu me botou para brilhar que eu sei, danado”, Beatriz deu risada com a declaração do comandante do reality, que continuou: “Olha lá, essa maluca. Vocês resistiram a Bia, parabéns vocês foram incríveis, essa figura não tem jeito”, disse o diretor. “A minha presença é difícil, tá pensando o que?”, a vendedora reforçou e caiu na gargalhada mais uma vez.

Na sequência, Boninho reforçou que a paulista não é uma personagem e relembrou as primeiras entrevistas com ela: “O primeiro ano que a gente entrevistou ela, ela sabe disso e ela conta, todo mundo acha aqui que ela é um personagem, mas ela é essa maluquice toda. Tá aí, olha”, o diretor saiu em defesa enquanto ela dava risada.

“Tá vendo Brasil, o Boninho tá falando que eu não sou personagem”, disse Beatriz enquanto lembrava algumas de suas peripécias durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil. No final da conversa, o diretor se despediu e aconselhou os participantes: “Se cuidem, toquem a sua vida, cuidem de vocês”, iniciou

Boninho disse que a Bia não é um personagem e que colocou ela na casa achando que ela ia perturbar todo mundo.pic.twitter.com/vTu5KvtyzV — Central Reality (@centralreality) April 19, 2024

“Parabéns vocês fizeram um mega Big Brother bacana, porque vocês se jogaram, e quando a gente convida as pessoas, a gente não tem preferido, a gente tem escolhidos e vocês foram escolhidos. Cada um tem a sua história lá dentro. Se cuidem, aproveitem isso, curtam isso com inteligência. Vocês se jogaram em um jogo louco, só vocês sabem”, o diretor concluiu.

