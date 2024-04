Tadeu Schmidt revela comemoração com Boninho após a final do BBB 24

Apresentador do BBB 24, Tadeu Schmidt contou que além dos brothers, ele e Boninho também curtiram a noite após a grande final

O apresentador Tadeu Schmidt revelou um acontecimento dos bastidores após a grande final do Big Brother Brasil 24, realizada na última terça-feira, 16. Ele, que está no comando do reality show da TV Globo desde a temporada de 2022, contou que o elenco da edição não foi o único a celebrar a noite especial.

Durante sua participação no 'Conversa com Bial', Tadeu revelou que o diretor Boninho o convidou para comemorar o sucesso do programa depois da exibição do último programa, que consagrou Davi como vencedor da competição.

"O BBB terminou já era uma e pouco da manhã. Boninho me chamou para beber um vinho, e eu fui. Quando fui dormir o sol já tinha nascido", disse o comunicador. Tadeu Schmidt foi o primeiro convidado da oitava temporada do programa de Pedro Bial.

A atração foi gravada na quinta-feira, 18, nos Estúdios Globo, e contou com a presença especial de ex-participantes de diversas edições do Big Brother Brasil na plateia. O episódio completo será exibido na próxima segunda-feira, 22.

Durante a entrevista, Tadeu também fala de sua família, e claro, ambos os apresentadores discorrem sobre o formato do reality, em especial sobre os acontecimentos da última edição. O programa recorda ainda a história de Schmidt na TV, exibindo reportagens do início da carreira.

Por que Davi não esteve presente na festa 'secreta' de Yasmin Brunet?

Na última quarta-feira, 17, a modelo Yasmin Brunet promoveu uma festa 'secreta' para celebrar o fim do BBB 24. No entanto, os internautas notaram a ausência de Davi, que venceu a edição do reality show da Globo na noite de terça-feira, 16. Mas afinal, por que o baiano não esteve presente na celebração?

Raquel Brito, irmã de Davi, esclareceu o motivo do seu irmão não ter comparecido à festa. Em entrevista ao colunista Kadu Brandão, do IG Gente, a manicure confessou que o irmão estava muito cansado para participar desse 'after' e afirmou não ter brigas entre os ex-brothers.

"Ele foi convidado, mas eu disse a ele que ele não ia, pois Davi estava cansado. Ir cansado para uma festa é complicado", contou Raquel. Além do campeão, Isabelle, Matteus, Alane e Beatriz também não estiveram presentes na confraternização, mas o motivo não foi revelado.