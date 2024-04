BBB 24: Davi revela motivo de não ter apertado o botão de desistência

Davi, campeão do BBB 24, recordou o episódio em que cogitou desistir do reality show e revelou o que o motivou a continuar na competição

Vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi enfrentou muitos obstáculos para conseguir chegar a grande final do reality show. Ao longo dos 100 dias de confinamento no programa da TV Globo, o campeão da temporada cogitou a possibilidade de sair do jogo e apertar o temido botão de desistência, localizado na sala da casa mais vigiada do país.

Para quem não se lembra, no início de fevereiro deste ano, o ex-brother fez um desabafo com Isabelle, sua aliada de jogo, e falou sobre a dificuldade em conviver com pessoas diferentes. Após encarar o botão de desistência por alguns minutos, Davi foi ao confessionário e recebeu uma bronca de Boninho.

Em entrevista ao site Gshow, Davi abriu o coração e contou o verdadeiro motivo de não ter seguido em frente com a vontade de desistir da competição. "O que me fez não desistir foi o sonho de mudar de vida, de conquistar ser médico. Porque é a força que sai de dentro de mim, é o leão que está dentro de mim e ruge dizendo: ‘Vai vencer, vai vencer, vai vencer'", declarou o jovem.

Ao longo de seu bate-papo, o campeão do BBB 24 ressaltou o mix de sentimentos que vivenciou dentro do confinamento durante os três meses de jogo. Um de seus maiores embates aconteceu com Leidy Elin. Na ocasião, a ex-sister jogou algumas roupas do adversário na piscina da casa.

"Nos momentos mais difíceis, eu pensava no meu sonho. Eu falava: 'Se eu perder as estribeiras aqui agora, se eu perder o controle, eu posso ser eliminado e é o que eles mais querem, que eu perca o controle'. (…) Jogaram minhas roupas na piscina querendo me desestabilizar, então eu tive que ter esse controle", disse Davi.

E completou: "Esse controle, eu já trazia daqui de fora, da minha vida. Eu já era aquela pessoa equilibrada, tinha meus sentimentos, mas já era uma pessoa equilibrada. Dentro da casa, só foi mais uns fatos que aconteceram e me deixaram mais emotivo, que afloraram as minhas emoções. Mas, a todo momento, tinha que ter o controle, tinha que me manter firme para poder sobreviver a esse grande BBB 24".

Rodriguinho exibe foto com Davi

O cantor Rodriguinho mostrou que a rivalidade entre os Gnomos e as Fadas ficou dentro do BBB 24, da Globo. Isso porque ele fez questão de compartilhar fotos que tirou com Davi, Beatriz e Alane após o confinamento.

Nesta quinta-feira, 18, ele mostrou uma foto que fez com Davi nos corredores do hotel no Rio de Janeiro. "Click com o campeão da edição! Jogo é jogo e você jogou muito bem. Só te desejo tudo de melhor e que Deus abençoe a tua caminhada. Parabéns", disse ele. O artista também posou junto com Beatriz e Alane. "Click com as fadas", escreveu na legenda. Confira!