BBB 24: Mudou de ideia? Davi fica mais calmo após ida ao confessionário

No BBB 24, Davi se joga na piscina depois de conversa decisiva no confessionário e parece que mudou de ideia: ‘Bora jogar’

O brother Davi se acalmou após ter uma conversa decisiva no confessionário do BBB 24, da Globo. Logo cedo neste domingo, 11, ele ficou abalado e estava certo de que ia apertar o botão da desistência para ir embora do jogo. Porém, o botão estava vermelho e a produção o chamou no confessionário. Ao sair de lá, ele parecia ter mudado de ideia.

Davi deu um abraço carinhoso em Isabelle e foi para a área externa da casa. Lá, ele se jogou na piscina e falou que quer seguir com seu jogo. “É isso aí, bora jogar, bora jogar, bota tentar ir para a final. Eu, você e Alegrete”, disse ele.

Ele ainda completou: “Muita treta para brigar, muita briga para acontecer, o pau vai quebrar ainda. Próximo sincerão, vou descascar a madeira”. Logo depois, ele saiu da piscina e foi tomar banho.

Davi anuncia que quer ir embora do Big Brother

O brother Davi está decidido a ir embora do BBB 24 após se sentir mal nos últimos dias e acreditar que isso aconteceu por causa da pressão psicológica dos outros participantes. Em uma conversa com Isabelle na manhã deste domingo, 11, ele desabafou e disse que prefere manter sua saúde do que ganhar o dinheiro. Logo depois, ele anunciou quais são seus próximos passos no jogo.

Davi contou que vai apenas organizar suas roupas e suas malas enquanto espera o botão da desistência ficar ativo. Então, ele quer ir embora. "Eu estou decidido, eu não quero isso pra minha vida. Não sei o que público acha de mim lá fora. Aqui dentro é outra coisa. Aqui dentro é sobre três meses com 26 pessoas na casa. Eu vou ser eu! Eu vou ter a minha paz. Se eu continuar aqui, eu vou ter um trecho, vou ter um infarto, um AVC, já estava me sentindo meio tonto, tontura", afirmou ele.

Assim, ele disse: "Não quero que você fale isso para ninguém, mas, quando o botão ficar verde, eu vou apertar e sair. Quero continuar sendo pobre, humilde, do jeito que eu sou, mas com paz".