Por que Davi ainda não reencontrou a namorada após ganhar o BBB 24? Entenda

Após se tornar o grande campeão do BBB 24, Davi ainda não teve a chance de ver sua namorada, Mani Reggo; entenda o motivo

Desde que saiu do confinamento como o grande vencedor do Big Brother Brasil 24, Davi está ansioso por um reencontro importante. É que o mais novo milionário ainda não conseguiu ver sua namorada, Mani Reggo, após a final do reality show. Inclusive, o distanciamento até levantou especulações sobre o futuro do relacionamento.

Logo após deixar a casa mais vigiada do Brasil, Davi passou a madrugada cumprindo compromissos como campeão nos estúdios da Globo, como sua entrevista no 'Bate-Papo BBB'. Enquanto isso, Mani já estava no Rio de Janeiro e chegou a cobrar publicamente o diretor da atração, Boninho, para poder reencontrar o namorado durante as gravações.

“Boninho, bonitão, eu falo com quem para ver meu marido? Hein, Boninho, me responda, por favor. Amor, quero te ver", disse a comerciante em um vídeo publicado em suas redes sociais. No entanto, parece que o apelo de Mani não foi atendido. Na manhã seguinte, ela também esteve nos estúdios da emissora para participar do ‘Encontro’.

Mesmo assim, Mani e Davi continuaram protagonizando desencontros, já que ele estava se preparando para o tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no 'Mais Você'. Durante a atração, o ex-motorista admitiu que ainda não tinha conseguido encontrar a namorada: "Assim que eu saí do programa, eu fui direto para a entrevista”, ele explicou.

No entanto, Davi entregou os planos para rever a namorada em breve: "Ainda não. Calma que o calabreso está atacado. Três meses sem ver. Tenho que respirar um pouco porque o negócio vai ser sério. Hoje o pau quebra”, o grande campeão contou que esperava reencontrar a amada na noite da última quarta-feira, 17.

Durante sua participação no 'BBB - A Eliminação: O Reencontro', o campeão também brincou com a pressão do público para encontrar a namorada: “A galera tá me apertando na internet lá 'bora, bora”, disse. Na sequência, a equipe de Davi usou as redes sociais para explicar o motivo do famoso não ter visto a namorada ainda.

“Sabemos que a agenda de um campeão de um reality é totalmente corrida e, devido aos compromissos, não conseguiu se reencontrar com a Mani. Mas podem ter certeza de que, assim que tiver oportunidade, nosso menino irá encontrá-la, assim como toda a sua família", escreveram para esclarecer os desencontros em meio aos compromissos na emissora.

