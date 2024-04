Davi comenta demora para reencontrar a namorada: 'Galera tá me apertando'

Vencedor do BBB 24, Davi falou novamente sobre ainda não ter encontrado a namorada pessoalmente após a final do reality show

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito ainda está se acostumando com a nova rotina corrida pós-reality show da Globo. Apesar de já somar mais de 24 horas que o programa chegou ao fim, o vencedor da temporada ainda não conseguiu reencontrar a namorada, a empreendedora Mani Reggo.

Juntos há quase dois anos, Davi falou da companheira com muito carinho por diversas vezes dentro do confinamento e sempre reforçou que gostaria de oficializar a união no civil. Mani, inclusive, desembarcou no Rio de Janeiro na última terça-feira, 16, para acompanhar de perto a final do reality.

Na madrugada desta quinta-feira, 18, Davi voltou a falar sobre Mani durante sua participação no programa 'BBB - A Eliminação: O Reencontro', exibido no Multishow. Na ocasião, a apresentadora Ana Clara Lima questionou se o campeão da edição já havia encontrado a amada pessoalmente.

"E você, Davi, encontrou a Mani já?", perguntou a comunicadora. "Hoje vai, hoje vai", respondeu o ex-brother. "Tá na promessa isso aí. Se puder gravar o vídeo ou botar uma foto...", pediu Ana Clara. "A galera tá me apertando na internet lá 'bora, bora'", brincou ele.

Através das redes sociais, a equipe de Davi Brito explicou o motivo do famoso ainda não ter reencontrado Mani Reggo. Isso porque o vencedor do BBB 24 tem uma longa agenda de compromissos a cumprir.

"Sabemos que a agenda de um campeão de um reality é totalmente corrida e, devido aos compromissos, não conseguiu se reencontrar com a Mani. Mas podem ter certeza de que, assim que tiver oportunidade, nosso menino irá encontrá-la, assim como toda a sua família", escreveram.

Equipe de Davi explica demora em reencontro com Mani - Foto: Reprodução / Instagram

Davi, MC Binn, Yasmin e Lucas esclarecem a 'fofoca do Camarote'

Nesta quarta-feira, 17, Davi, MC Binn, Yasmin Brunet e Lucas Henrique esclareceram a 'fofoca do Camarote', assunto que foi motivo de muitas brigas durante o Big Brother Brasil 24. No Prêmio Gshow BBB, o ex-brothers assistiram juntos a cena, e o funkeiro e o capoeirista confessaram que entenderam errado o comentário feito pelo baiano.

"Aí tá a prova que eu não falei que o Camarote não merecia ganhar o Big Brother", disse o motorista de aplicativo, que se tornou o grande campeão da edição.

Brunet concordou e falou sobre ter acreditado na fofoca feita por Binn no confinamento. "Pior que não falou mesmo, Binn. Ele não falou isso. Inclusive, quando me mostraram quando eu saí, eu falei: não foi o que o Binn me falou, inclusive, concordo com ele", disparou a modelo. Confira!