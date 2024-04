Alice Braga abre o jogo sobre sua sexualidade: ‘Fui descobrindo’

Alice Braga fala sobre a decisão de preservar sua vida íntima, sua sexualidade e a possibilidade de ter filhos

A atriz Alice Braga falou sobre descoberta da sexualidade. Em entrevista na revista Marie Claire, ela comentou sobre a decisão de preservar sua vida íntima ao longo da carreira.

"Eu fui descobrindo minha sexualidade, minha bissexualidade, aos 20 e poucos anos. Sou gay, não sou gay, sou bi não sou bi? Ao mesmo tempo, estava começando a trabalhar e nunca quis expor minha vida pessoal. Já tive namoros com atores homens de que as pessoas nunca souberam porque sempre tive um desejo forte de que minha vida pessoal não atrapalhasse meu trabalho. As pessoas acham que não me exponho porque namoro mulheres, mas na verdade não gosto de estar o tempo inteiro mostrando minha vida – não é uma questão de não querer me assumir, é algo muito mais relacionado à minha personalidade", disse ela.

Inclusive, ela comentou se sonha ou não em ter filhos. "Cheguei aos 40 e não tive filhos, mas a maternidade não é algo que descarto totalmente. Para mim, ela não passa somente por um desejo físico. Não acredito nela como algo puramente biológico, e não sei se necessariamente vai passar pelo meu corpo. A adoção sempre foi uma possibilidade na qual penso desde pequena. Mas também admiro mulheres que não querem ter filhos. É uma escolha que tem a ver com uma consciência absoluta de desejo e autoafirmação, e não algo que a sociedade impõe, e eu acho isso lindo", afirmou.

Alice Braga fala sobre os brasileiros no exterior

Alice Braga (40) marcou presença na pré-estreia do filme Ferrari, na noite da última terça-feira, 20, em São Paulo, e aproveitou para celebrar a estreia do amigo, Gabriel Leone, no longa internacional. Em entrevista à CARAS Brasil, durante o evento, a atriz exaltou a amizade, apontou futuros projetos com o artista e refletiu sobre a importância de atores brasileiros em Hollywood: "Furando a bolha".

"Fico muito feliz em ver cada vez mais brasileiros lá fora. É muito bom, a gente tem muita coisa boa no Brasil para mostrar, a nossa cultura, o nosso talento. Quanto mais atores forem trabalhar lá fora e levar o nosso país e a nossa arte, vai ser maravilhoso", declarou Alice Braga , que ganhou fama como brasileira no exterior ao estrelar produções de Hollywood.