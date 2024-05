Rafaella Justus: Veja tudo o que se sabe sobre sua festa de 15 anos

Ticiane Pinheiro e Roberto Justus já deram spoilers sobre a festa de 15 anos de Rafaella Pinheiro Justus; confira a seguir tudo o que já se sabe

Filha de Roberto Justus (69) e Ticiane Pinheiro (47), Rafaella Pinheiro Justus completa 15 anos em 21 de julho. A influenciadora teen já tem dado alguns spoilers sobre seu aniversário, que está sendo planejado com os pais, e tem despertado a curiosidade de fãs e internautas.

Com apenas dois meses para a festa, tanto o empresário quanto a jornalista já mostraram que estão mergulhados na organização do evento. Rafaella Justus, por sua vez, contou alguns spoilers nas redes sociais e não escondeu a ansiedade.

Em meados de março, ela abriu uma caixinha de perguntas para que seus seguidores pudessem tirar a curiosidade sobre o grande evento. Em resposta aos fãs, ela explicou que a festa não deve ter um tema específico, porém, terá uma decoração com bastante flores e rosa, sua cor favorita. "Quero uma coisa bem princesa", explicou.

A decoração e boa parte do evento será feita pela organizadora Andrea Guimarães, que também já planejou o aniversário de 4 anos de Vicky, irmã de Rafaella, fruto do casamento de Justus com Ana Paula Siebert (36).

Ela esteve ao lado de Ticiane, Ana Paula e Rafaella durante a degustação para a festa, que aconteceu em 16 de maio. A adolescente compartilhou fotos em seu Instagram de algumas possíveis entradas, pratos principais e sobremesas para a ocasião.

Nesta segunda-feira, 20, Ticiane ainda comentou o que pretende dar de presente para a filha. Ela irá pagar os vestidos que a debutante deve usar e também o show —apesar de ainda não ter revelado qual artista deve se apresentar na noite especial.

A jornalista ainda separou um tempo para compartilhar uma publicação sobre o momento especial da primogênita. "Me lembro da minha festa de 15 anos, com minha familia, minhas 15 melhores amigas, da valsa com meu pai", começou.

"Foi inesquecível e com certeza vamos fazer de tudo para que a festa da Rafa seja um momento único também, para que ela lembre sempre com muito carinho desse dia, igual eu lembro da festa dos meus 15. Te amo muito filha."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE TICIANE PINHEIRO AO LADO DA FILHA, RAFAELLA JUSTUS: