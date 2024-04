Por que Mara Maravilha não mostrava o rosto do filho adotivo? Entenda a decisão

Após anos de mistério, Mara Maravilha quebra o silêncio e explica decisão ao mostrar o rosto de seu filho adotivo pela primeira vez

No último final de semana, Mara Maravilha surpreendeu seus seguidores ao mostrar o rosto de seu filho adotivo, Miguel Benjamim, pela primeira vez durante uma viagem ao lado do marido, Gabriel Torres. Agora, a artista explicou o motivo por trás de sua decisão de manter o rostinho do pequeno em segredo por tanto tempo.

Em 2020, Mara adotou seu primeiro herdeiro e, desde então, escolheu manter discrição sobre a identidade do pequeno. Embora compartilhasse registros ao lado do menino, ela sempre escondeu seu rosto, e inclusive, chegou a enfrentar críticas por essa decisão. Na época da adoção, a artista contou que gostaria de preservar a privacidade de Miguel.

"Muitas pessoas ficam questionando porque não mostramos o rostinho do nosso filho. Vejam bem, temos muito orgulho dele, mas por uma questão judicial, para preservá-lo, escolhemos agir dessa forma. Há um tempo determinado para todas as coisas e agora vamos continuar irradiando a nossa felicidade dessa forma”, ela contou em seu Instagram.

Agora, após quatro anos da chegada do pequeno, Mara decidiu mostrar o rostinho do herdeiro pela primeira vez. Em conversa com o colunista Fernando Melo do Área Vip, ela reforçou que estava tentando proteger a imagem do menino e sua segurança: “Por vários motivos, mas principalmente resguardar e proteger”, explicou a decisão.

Apesar de revelar a identidade de Miguel, Mara garantiu que vai continuar preservando sua imagem: “Eu e Gabriel iremos proteger o máximo o Miguel Benjamin de tudo que for possível, desse mundo tão perigoso, inclusive da internet também, ele é o nosso bebê, o nosso amor, o presente mais divino que Deus nos deu”, ela celebrou a vida do herdeiro.

Curtindo uma viagem com o herdeiro e o marido, na Disney, nos Estados Unidos, Mara aproveitou para apresentar o pequeno e se declarar: "This is it Miguel Benjamin, você mudou tudo para melhor, completou o que faltava, desde que você chegou em nossas vidas, todos os dias vivemos uma linda história. Viagem especial para comemorar seus 5 anos”, ela escreveu.

