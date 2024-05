Rihanna é criticada por atitude preocupante em aniversário do filho

Após viralizar vídeo de festa de aniversário de seu filho, Rihanna é criticada por atitude preocupante com seu herdeiro mais velho; saiba mais!

A cantora Rihanna e seu marido, o rapper A$AP Rocky, comemoraram o aniversário de dois anos de seu filho mais velho, RZA, na última segunda-feira, 13. Com direito a um festão, o casal viralizou com os registros da comemoração, mas causou polêmica nas redes sociais.

Em vídeo viral a web, a artista apareceu cantando parabéns para seu pequeno ao lado da família. No registro, Rocky apareceu com o caçula, Riot Rose, de 8 meses, no colo, enquanto Rihanna estava com o aniversariante nos braços.

A atitude que seguiu no vídeo, no entanto, não agradou o público. Isso porque a famosa segurou o aniversariante pelos calcanhares e o balançou no ar de cabeça para baixo. Com isso, Rihanna foi alvo de muitas críticas na internet.

"Não é assim que se segura uma criança!", criticou um internauta no X, antigo Twitter. Outros, no entanto, saíram em defesa da cantora. "Eles estão apenas brincando, qual é o grande alvoroço?", disse outro internauta. "Eu sei que aquele bebê estava gostando e disse: 'Faça de novo, mamãe'. As crianças adoram esse tipo de coisa", declarou outro.

Confira o vídeo:

Rihanna holding her child is going viral

Rihanna e A$AP Rocky encantam a web com as fotos do aniversário do filho

Alerta fofura! Rihanna e A$AP Rocky explodiram o fofurômetro das redes sociais na última segunda-feira, 13, ao surgirem ao lado dos filhos, RZA e Riot. Nas fotos e vídeos postadas no feed do Instagram pelo rapper, o casal aparece sorridente, comemorando o aniversário de dois anos do primogênito. O caçula dos artistas, que nasceu em agosto do ano passado, também roubou a cena ao posar com o irmão.

Vale dizer que Rihanna pretende ter mais filhos. Em entrevista à Interview Magazine, a cantora revelou o desejo de ter uma menina. "Não sei o que Deus quer, mas eu escolheria ter mais de dois [filhos]. Eu tentaria pela minha garota. Mas é claro que se for outro garoto, é outro garoto", afirmou ela.

A artista ainda falou sobre o início de seu relacionamento com Rocky e como a pandemia contribuiu para que eles dessem um passo além em seu romance. "A pandemia da Covid-19 acelerou nosso relacionamento, eu senti como se Deus soubesse que precisávamos porque íamos começar uma família. E se não fosse pela covid, teríamos demorado muito mais para nos sentirmos confortáveis ​​um com o outro, até mesmo para saber que estávamos prontos", acrescentou.