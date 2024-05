Fabiana Justus toma susto com pesadelo da filha: 'Horrível'

Após mais de 50 dias de transplante de medula, Fabiana Justus toma susto ao socorrer a filha após pesadelo de madrugada e compartilha alívio

A influenciadora digital Fabiana Justus compartilhou com seus seguidores nesta segunda-feira, 20, um susto que tomou ao ver uma de suas filhas gêmeas, Chiara, procurá-la de madrugada após ter um pesadelo. Após mais de 50 dias de transplante de medula para tratar uma leucemia, ela comentou sobre a tensão que sentiu no momento.

Ao socorrer uma das meninas e recebê-la em sua cama, a herdeira de Roberto Justus ficou um pouco preocupada sobre o que seria o sonho, temendo que fosse algo que a envolvesse já que ela ficou muito tempo internada após descobrir um câncer nos últimos meses.

"Essa noite a Chiara veio dormir no nosso quarto, ela falou que teve um pesadelo horrível, aí na hora que ela falou isso: 'foi muito ruim, mamãe', mas na hora eu não perguntei nada, fique pensando: 'meu deus, será que tem a ver comigo', aquela coisa né, demorei pra dormir fique pensando: 'tadinha, será que ela tá pensando alguma coisa em relação a mim', sei lá...", contou para seus seguidores.

Aliviada, Fabiana Justus falou que não passou de um sonho infantil. "Era uma lesma gigante que tava atacando ela no sonho, comecei a rir, não na frente dela, mas fiquei tão aliviada, fiquei em paz", disse que compartilharam os sonhos durante o café da manhã em família.

Isolada e sem ter contato direto com muita gente, Fabiana Justus conseguiu nos últimos dias retomar as atividades físicas em casa. Com cuidado, usando máscara e ao ar livre, ela apareceu de surpresa no aniversário de 4 anos de sua irmã mais nova, Vicky Justus, na fazenda de seu pai.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

